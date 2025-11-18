VÍDEO | El cantante Kapo cuenta la anécdota que casi le cuesta la vida en Ibiza

El cantante colombiano Juan David Loaiza Sepúlveda, conocido artísticamente como Kapo, casi pierde la vida en un accidente en Ibiza. Así lo ha relatado en el vídeo en una entrevista de los 40 Principales subida a Youtube.

El compositor se encontraba en la isla y en una rotonda su chófer se metió en el carril izquierdo en vez de en el derecho. El cantante recuerda con horror la experiencia. "Eso no es chiste", contestó a sus entrevistadores, que se reían de la historia. "20.580 carros nos hubieran destruido allí", bromeó el compositor.

Kapo ha colaborado con artistas como Manuel Turizo, Sky Rompiendo, Manuel Lorente Freire.