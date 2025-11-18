Blackfriday 2025: ¿Cuándo empiezan las rebajas en Inditex, Shein, Mango, Amazon y más marcas?

El sector textil se prepara ya para la temporada navideña. El pistoletazo de salida será el Black Friday, donde la mayoría de los comercios y marcas ofrecen chollos y descuentos en sus productos. Para los más previsores, el famoso viernes negro es una gran oportunidad para hacerse con gran parte de los regalos previstos en estas fechas.

El Black Friday se celebra el último viernes del mes de noviembre, que este año será el próximo 28 de noviembre. El 'viernes negro' es una celebración que tiene lugar un día después del Día de Acción de Gracias, que se festeja en Estados Unidos durante el cuarto jueves del mes de noviembre.

Descuentos

Aunque el Black Friday se celebra el 28 de noviembre, cada cadena comienza los descuentos en fechas distintas.

Teniendo en cuenta años anteriores, Inditex adelantará un día los descuentos en sus plataformas online. El jueves 27 de noviembre a las 21 horas comenzarán en su app y a las 22 horas en su web. Los descuentos en las tiendas físicas (Zara, Stradivarius, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Oysho y Zara Home) estarán disponibles durante todo el viernes 28 de noviembre.

Lefties dará comienzo a la campaña Black Friday 2025 el jueves 28 de noviembre, a las 19 horas en su app y a las 20 horas en su web. Las ofertas en tiendas físicas serán el viernes 29 de noviembre.

Mango también adelantará unos días su campaña del Black Friday. Aunque el año pasado el adelanto se produjo tres días antes del viernes negro, todo apunta a que este año los descuentos comenzarán en la noche del jueves 27 de noviembre, tanto en su app y web como en sus tiendas físicas.

Por otro lado, El Corte Inglés dará inicio a su Black Friday 2025 el viernes 28 de noviembre, tanto en tiendas físicas como online. No obstante, los grandes almacenes ya han puesto en marcha la campaña "Adelántate al Black Friday. Del 17 al 23 de noviembre".

Amazon y Shein

Amazon ofrece descuentos del Black Friday 2025 del 20 de noviembre al 1 de diciembre, con rebajas de hasta un 30%.

Varias marcas del grupo Tendam (Cortefiel, Springfield, Pedro del Hierro, Women’s Secret…) ya muestran en sus páginas web “Ofertas Black Friday”, aunque la campaña oficial suele comenzar un día antes del viernes negro, es decir, el jueves 27 de noviembre en la app y web.

Gigantes asiáticos como AliExpress iniciarán la semana del Black Friday del 24 al 30 de noviembre, con descuentos que el año anterior alcanzaron hasta el 80%.

Shein comenzará oficialmente el 28 de noviembre, aunque ya ofrece algunos descuentos. PC Componentes ya ha activado sus rebajas, que pueden alcanzar hasta un 60% en algunos artículos. Desde móviles, ordenadores o productos gaming hasta artículos del hogar y cocina, la compañía cuenta con un amplio catálogo preparado.

MediaMarkt, aunque anuncia en su web que el Black Friday comenzará el 28 de noviembre con sus mejores ofertas, suele arrancar con descuentos sin IVA.

Además del Black Friday, los artículos de electrónica tendrán grandes descuentos por partida doble. Tras el Black Friday, el 1 de diciembre se celebrará el Cyber Monday.