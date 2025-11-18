Alerta amarilla por lluvias en Ibiza: semana marcada por la inestabilidad
Una semana de contrastes meteorológicos dejará lluvias intensas, tormentas y un fin de semana soleado pero frío en la isla
La semana comienza en Ibiza y Formentera con un notable episodio de inestabilidad, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Para hoy martes, el organismo mantiene la alerta amarilla por lluvias, con una probabilidad de precipitaciones del 95% hasta las 18 horas. Las temperaturas se mantendrán frescas, con valores que oscilarán entre los 10 y los 17 grados.
De cara a mañana miércoles, las lluvias continuarán durante la mañana, aunque la alerta se desactivará. Las precipitaciones remitirán a partir del mediodía y se espera una ligera variación térmica, con mínimas de nueve grados y máximas de 18.
El tiempo volverá a complicarse el jueves, jornada para la que la Aemet prevé tormentas por la tarde acompañadas de nuevas lluvias. Las temperaturas descenderán ligeramente, moviéndose entre los siete y los 17 grados.
A partir del fin de semana, llegará una mejoría notable: se espera un ambiente soleado, aunque con un marcado descenso térmico que dejará un tiempo frío pero estable en la isla.
La semana, por tanto, combinará episodios de lluvias intensas y tormentas con un cierre más tranquilo, aunque ya invernal.
