El ahorro de agua a través del dibujo

El ahorro de agua a través del dibujo

El ahorro de agua a través del dibujo | AYUNTAMIENTO DE SANT JOSEP

Redacción Ibiza

El Ayuntamiento de Sant Josep y Aqualia celebraron el acto de reconocimiento a Carla Ribas Martín, alumna de tercer curso del colegio Can Guerxo galardonada con uno de los terceros premios de la edición 23 del Concurs Infantil de Dibuix Digital d’Aqualia.

