La Aemet alerta de la llegada de un frente ártico a Ibiza

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) alerta de la llegada a Ibiza y Formentera de una masa de aire frío de origen ártico que provocará un descenso de las temperaturas a partir de este miércoles.

El organismo estatal ha emitido un aviso especial por nevadas por debajo de los 600 metros para el tercio norte peninsular que se extenderá desde el jueves hasta última hora del viernes. De forma paralela, se espera que las máximas se sitúen por debajo de los 10 grados en amplias zonas de la Península.

En Ibiza, la cota de nieve se situará en los 1.400 metros e irá bajando conforme avance la semana hasta los 600 metros el viernes, que será la jornada más fría, según el pronóstico de la Aemet.

A partir de la tarde del sábado, el escenario más probable según el aviso es el de que una masa de aire atlántica más cálida penetre en el país. Con ello se iniciaría un ascenso tanto de las temperaturas.

El tiempo en Ibiza

La jornada del miércoles comenzará en Ibiza con intervalos nubosos y un 30% de probabilidad de lluvia de madrugada, que aumentará al 55% por la mañana. Las precipitaciones remitirán durante la tarde y la noche. Temperaturas entre 10 y 17 grados, con viento flojo del noroeste y norte.

El jueves será el arranque del episodio más húmedo de la semana. Aunque durante la mañana habrá una baja probabilidad de lluvia (10%), a partir del mediodía el riesgo subirá hasta el 75%. Las temperaturas oscilarán entre los nueve y los 15 grados y el viento soplará de componente norte, pudiendo alcanzar de 15 a 20 kilómetros por hora

El viernes habrá un 100 % de probabilidad de lluvia por la mañana y 90% por la tarde, con posibilidad de tormentas. Las temperaturas caerán hasta los cuatro grados de mínima, con máximas de 14 grados, acompañadas de rachas de viento del norte de hasta 30 kilómetros por hora, lo que acentuará la sensación de frío invernal.

El sábado, la inestabilidad irá a menos, aunque aún se registrará un 50% de probabilidad de lluvia por la mañana, que bajará al 25% el resto del día. Temperaturas entre los siete y los 15 grados, con viento moderado del norte y noroeste.

El domingo llegará con un ambiente más tranquilo y cielos parcialmente despejados. La probabilidad de lluvia será baja (25%) y las temperaturas subirán ligeramente, con valores entre los nueve y los 19 grados.