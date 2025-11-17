Tres millones de euros para reparar los destrozos de la dana en los torrentes e infraestructuras hídricas de Ibiza

Los destrozos ocasionados por las dos danas que azotaron Ibiza el 30 de septiembre y el 11 y 12 de octubre han supuesto una inversión de tres millones de euros para reparar los daños ocasionados tanto en los torrentes como en los sistemas de abastecimiento y saneamiento de agua. El Govern balear, que ha ejecutado todos estos trabajos por la vía de urgencia, destaca que se logró recuperar, «en el menor tiempo posible, la seguridad hidráulica, la capacidad de drenaje y el funcionamiento de las infraestructuras esenciales de la isla», según el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente.

Lafuente ha detallado este lunes todas las actuaciones de su conselleria tras las inundaciones sufridas en Ibiza, acompañado del gerente de la empresa pública Abaqua, que gestiona las depuradoras y desaladoras en Balears, Emeterio Moles, así como del presidente del Consell, Vicent Marí, y representantes municipales. La inversión autonómica para reparar estos daños asciende a 2,96 millones de euros, de los que 1,7 corresponden a la adecuación de los torrentes, otro millón a las instalaciones de saneamiento y el resto a una canalización de agua de la desaladora de Santa Eulària.

Torrentes

Lafuente valora que la restitución de los torrentes se ha llevado a cabo «en tiempo récord» y que se logra «reducir riesgos ante nuevos episodios de lluvias intensas». Preguntado por el previsible aumento de futuros episodios de dana, tal y como advierten los meteorólogos, el conseller recuerda que el Govern ha triplicado este año la partida ordinaria para limpieza y adecuación de estos cauces, que asciende a 17 millones de euros en el conjunto de Balears.

Los trabajos acometidos tras las inundaciones se han centrado en la retirada de residuos, así como en la reparación de muros en los cauces y otros destrozos ocasionados por la riada y el arrastre de sedimentos. Así, se ha tenido que intervenir en los principales torrentes del municipio de Ibiza, como el d’en Capità, el de Ses Vinyes y el de sa Llavanera.

Este último ha sido el punto más crítico, ya que el material arrastrado obturó la desembocadura en la avenida 8 d’Agost, además de que un enorme tubo de 12 metros de longitud y 50 centímetros de diámetro que bloqueó todo el cauce a la altura del edificio Brisol.

Igualmente, se ha tenido que retirar todo el material acumulado para evitar la alteración de los canales históricos de ses Feixes des Prat de Vila. Además, en el municipio de Sant Josep se ha tenido que reconstruir la desembocadura de la salida de las aguas pluviales de la calle Begònies en la Platja d’en Bossa.

Saneamiento

Por su parte, el gerente de la Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental (Abaqua), Emeterio Moles, ha destacado que, en un plazo de 24 horas, se pudo recuperar la normalidad en todas las incidencias ocasionadas en las infraestructuras de saneamiento y depuración.

En este apartado, el punto más dañado ha sido el bombeo del puerto de Vila, que ha supuesto una inversión de 600.000 euros, debido a que la inundación desactivó completamente las salas eléctricas que daban suministro a las bombas de aguas residuales y pluviales. Este sistema pudo reactivarse mediante un grupo electrógeno provisional.

En este sentido, Moles ha indicado que las instalaciones de mando del tanque de tormentas todavía están operadas manualmente mediante este equipo provisional, mientras que solo se encuentra operativa una de las dos bombas. «Antes de final de año, esperamos que esté restablecido por completo».

El resto de actuaciones bajo la competencia de Abaqua se han centrado en colectores de aguas residuales de Jesús, Talamanca y Platja d’en Bossa. Además, en el sistema de bombeo central hacia la depuradora de sa Coma, que se concentra en la vieja planta de depuración de Vila, hubo que retirar numerosos sedimentos y toallitas.

«El sistema de depuración de Vila sufrió daños muy importantes en pocas horas. Fue necesario actuar de manera simultánea en numerosos puntos para garantizar el funcionamiento básico de la red», destaca Moles.

Desaladora

Abaqua también tuvo que emprender otra obra de urgencia ante los desperfectos en «uno de los elementos estratégicos» para el abastecimiento de agua desalada, ya que la riada que arrastró el río de Santa Eulària desplazó hasta 25 metros una canalización de la planta desaladora de esta localidad. Los trabajos de restitución obligaron a excavar el terreno para instalar una nueva canalización, además de abrir un nuevo acceso para permitir el paso de la maquinaria entre bancales agrícolas.

Cuando se llevó a cabo esta última intervención, Ibiza todavía se encontraba en un momento de gran consumo de agua por la temporada turística. No obstante, como el sistema de abastecimiento en toda la isla funciona mediante la interconexión de tres plantas desaladoras, no se llegaron a producir problemas de suministro gracias a unos depósitos de hasta 50.000 metros cúbicos de agua.