Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El álbum

Tesoros para coleccionistas

Tesoros para coleccionistas | MARCELO SASTRE

Tesoros para coleccionistas | MARCELO SASTRE

Redacción Ibiza

Unas personas revisan cartas deportivas y cromos durante la celebración, el sábado, de la tercera edición del Ibiza Card Show en el C19, convertido en una ‘cueva del tesoro’ para coleccionistas, que además de comprar e intercambiar cartas también pudieron disfrutar de torneos y competiciones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents