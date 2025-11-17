Semana de tiempo invernal en Ibiza y Formentera: caen las temperaturas

Tras un inicio de noviembre marcado por el calor anómalo y noches tropicales, las Pitiusas registrarán varios días de ambiente plenamente invernal. Pero será algo muy temporal, porque para la siguiente semana, la del 24 de noviembre, se recuperarán las temperaturas y volverá el otoño, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El lunes arranca con tormentas y chubascos intensos, especialmente por la mañana, cuando la probabilidad de lluvia alcanzará el 80%. Con el paso de las horas la inestabilidad remitirá, pero seguirá habiendo riesgo de precipitación durante la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 20 grados.

El día más lluvioso será el martes 18, con un 100% de probabilidad de precipitaciones durante toda la mañana y valores muy altos el resto del día. Las mínimas bajarán a 11 grados y las máximas no superarán los 18 grados, acompañadas de cielos cubiertos y ambiente húmedo.

Previsión. / Aemet

El miércoles 19 traerá una mejora significativa, con solo un 5% de riesgo de lluvia por la mañana y cielos parcialmente despejados por la tarde. Será, según la Aemet, el día más estable de la semana, aunque con temperaturas entre los 10 y los 18 grados.

La estabilidad durará poco. El jueves 20 regresarán las precipitaciones, algunas acompañadas de tormentas, con un 90% de probabilidad por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los cinco y los 17 grados, marcando la jornada más fría de la semana.

El viernes 21 será aún más inestable: la Aemet prevé 100% de probabilidad de lluvias, mínimas de tres grados y máximas de 13, además de rachas de viento del norte que podrán superar los 30 kilómetros por hora, acentuando la sensación térmica de invierno casi adelantado.

Fin de semana

El sábado 22 mostrará una cara más amable, con un 35% de probabilidad de lluvia y temperaturas entre los seis y los 16 grados. Ya el domingo 23 se espera una jornada tranquila, con cielo parcialmente despejado y un descenso claro de la inestabilidad, aunque todavía con ambiente frío (10 y 18 grados).

La Aemet no ha activado de momento avisos meteorológicos para Ibiza y Formentera durante la semana.