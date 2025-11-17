Sant Antoni y Formentera reciben una distinción como territorios comprometidos con la economía circular

Los municipios de Sant Antoni y Formentera reciben el galardón Bandera Verde por su compromiso con la economía circular y el reciclaje de vidrio y por su trabajo en la difusión y promoción de la campaña. El primero de los dos territorios revalida su reconocimiento otorgado por el Movimiento banderas verdes de Ecovidrio junto con Alcúdia, Palma, Calvià y Menorca y el segundo se une a la lista acompañado de Capdepera. El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, y el subdirector de la zona este de Ecovidrio, Roberto Fuentes, entregaron los premios.

El mérito de Formentera fue que durante este verano recogió 495 toneladas de envases de vidrio y contó con un 100% de participación entre sus hosteleros. Por su parte, Capdepera recopiló más de 422 toneladas de vidrio y alcanzó también un 98,6% de participación del sector Horeca.

Otro reconocimiento especial fue para el establecimiento Can Mimosa, de Santa Gertrudis, por su destacada responsabilidad ambiental y su contribución a la sostenibilidad. Participará en una clase magistral dirigida por el chef Ricard Camarena, distinguido con dos Estrellas Michelin y una Estrella Verde Michelin por su compromiso con la hostelería sostenible. Como novedad en esta edición, Ecovidrio premió a Sant Antoni con una jornada de limpieza de una de sus playas por ser el municipio balear más comprometido con la sostenibilidad y el reciclaje de vidrio.

9.100 toneladas menos de CO2

Los más de 2.800 hosteleros que han participado este verano en la campaña Movimiento banderas verdes de Ecovidrio en 31 municipios de Balears han recogido más de 15.800 toneladas de envases de vidrio. El Govern balear indica en una nota que esta iniciativa evitó la emisión de más de 9.100 toneladas de CO2 a la atmósfera, el equivalente a retirar de la circulación unos 4.200 coches durante un año. Además, se han ahorrado 11.200 megavatios-hora de energía.

El Movimiento banderas verdes es una actuación con la que, todos los veranos, Ecovidrio se alía con municipios y hosteleros para reducir los elevados índices de consumo de envases de vidrio que se registran en las zonas costeras. Esta iniciativa está en activo durante este periodo porque se consumen un tercio de los envases de vidrio que se ponen en circulación y cerca del 50% de los residuos de envases de vidrio de un solo uso. A nivel nacional, participaron 165 municipios y más de 14.000 establecimientos hosteleros de Andalucía, Cantabria, Catalunya, Comunitat Valenciana, Balears y Región de Murcia.

Fuentes destacó que esta campaña es un ejemplo visible de lo valiosa que es la colaboración entre la administración pública, los ayuntamientos y el sector hostelero.