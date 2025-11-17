Sa Colla de sa Bodega vive un intercambio cultural "increíble" en México

La agrupación folclórica Sa Colla de sa Bodega se encuentra esta semana en México en un intercambio cultural con un grupo local dentro del festival Gigantes en Tierra de Gigantes, una experiencia que describen como "maravillosa" y llena de "convivencia entre tradiciones".

Desde la colla explican que el encuentro está siendo "una experiencia increíble, llena de folclore, tradición y unión entre culturas", y destacan la "ilusión" que les hace poder compartirla con la ciudadanía de Ibiza.

El festival, que reúne a agrupaciones de danza y música tradicional de distintos países, ha permitido a los representantes de Ibiza mostrar el 'ball pagès', su vestimenta tradicional y parte del patrimonio cultural pitiuso en un contexto internacional.