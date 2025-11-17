Reencuentro de antiguos alumnos del colegio Sant Ciriac de Santa Eulària

Un grupo de antiguos compañeros nacidos en 1973 y que cursaron sus estudios en el Colegio Sant Ciriac de Santa Eulària celebraron este sábado una cena de reencuentro en el Restaurante Sa Brasa, ubicado en el puerto deportivo de la localidad.

Los asistentes compartieron anécdotas y recuerdos de su etapa escolar, en una velada marcada por la buena convivencia y la ilusión de volver a encontrarse después de tantos años.

Los organizadores han querido compartir la reunión, siguiendo el ejemplo de otras publicaciones similares recientes en Es Diari que ponen en valor los vínculos que perduran entre quienes estudiaron juntos en los centros educativos de la isla.