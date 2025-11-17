Reencuentro de antiguos alumnos del colegio Sant Ciriac de Santa Eulària
Los asistentes compartieron anécdotas y recuerdos de su etapa escolar
Ibiza
Un grupo de antiguos compañeros nacidos en 1973 y que cursaron sus estudios en el Colegio Sant Ciriac de Santa Eulària celebraron este sábado una cena de reencuentro en el Restaurante Sa Brasa, ubicado en el puerto deportivo de la localidad.
Los asistentes compartieron anécdotas y recuerdos de su etapa escolar, en una velada marcada por la buena convivencia y la ilusión de volver a encontrarse después de tantos años.
Los organizadores han querido compartir la reunión, siguiendo el ejemplo de otras publicaciones similares recientes en Es Diari que ponen en valor los vínculos que perduran entre quienes estudiaron juntos en los centros educativos de la isla.
Suscríbete para seguir leyendo
- Usaban coches de lujo para traficar con drogas en Ibiza: todos a la cárcel y más de 21 millones en multas
- Las cámaras de seguridad desvelan por qué cayó al vacío el paciente que murió en el hospital de Ibiza
- Fallece un hombre tras precipitarse al 'parking' en el hospital de Ibiza
- ¿Quién era el hombre fallecido al precipitarse al 'parking' del hospital de Ibiza?
- Unos encapuchados maniatan y golpean a una mujer mayor en Sant Antoni para robarle las joyas
- Un huésped roba en seis hoteles de Ibiza en 48 horas y se lleva 38.000 euros y joyas
- El Supremo da la razón a una pareja de ibicencos que perdió su casa
- Vuelven las lluvias a Ibiza y Formentera