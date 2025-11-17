El PSOE pide la dimisión de Mariano Juan por el "desastre" del transporte público en Ibiza

El Grupo Socialista en el Consell Insular de Ibiza ha exigido este lunes en rueda de prensa la dimisión inmediata del conseller insular de Movilidad, Mariano Juan, después de confirmarse un nuevo retraso en la puesta en marcha del servicio de transporte público, ahora aplazado “como mínimo” hasta principios de 2026. La portavoz socialista, Elena López Bonet, acompañada por el conseller Víctor Torres, ha hablado de “un servicio desastroso, no hay nada que funcione” y ha responsabilizado al actual equipo de “años de engaños”.

López Bonet ha repasado la secuencia de fechas que, a su juicio, demuestra una cadena de aplazamientos: “La primera vez que lo prometieron dijeron 2022. Después, 2023. Después, 2025. Y cuando llegó 2025, aseguraron ‘para después del verano de 2025’. Finalmente, señalaron el 1 de noviembre, pero ahora anuncian febrero de 2026”. Ha recordado que “la propuesta de adjudicación del nuevo servicio se produjo el 17 de enero de 2025, pero la adjudicación definitiva no llegó hasta el 20 de octubre de 2025; ahora ponen la excusa de dos recursos, pero si hubieran hecho el trabajo cuando tocaba, ya habrían tenido tiempo para resolverlos”.

La portavoz ha sostenidoque el PP acusó al PSOE de “inventarse falsedades” cuando en septiembre advirtió de otro incumplimiento, y ha replicado que “ellos solos han quedado retratados”. Ha sido especialmente dura con la gestión del conseller: Mariano Juan, “ha conseguido superar a su antecesor, Javier Torres, como el peor conseller de Movilidad del Consell”, ha afirmado, para añadir: “Ni vehículos, ni paradas, ni tótems informativos. No hay nada que funcione”. López Bonet ha exhibidola imagen de “un autobús averiado” el pasado viernes y ha criticadoque algunos “autobuses nuevos” presentados “eran en realidad de segunda mano, retirados por contaminantes y comprados en subasta”.

El nuevo servicio "corre peligro"

A juicio del PSOE, “la puesta en marcha del nuevo servicio corre un peligro real” si sigue en manos del actual responsable: “El señor Mariano Juan no puede ser quien lo ponga en marcha; en sus manos, puede acabar siendo un desastre igual o peor que el actual”. Por ello, ha reclamado su dimisión “por respeto a las personas que cada día utilizan el autobús para ir a trabajar, al instituto o en sus desplazamientos cotidianos”.

Víctor Torres, por su parte, ha detallado otros compromisos incumplidos: “Anunciaron 190 tótems inteligentes que ahora reconocen que no funcionan y han quedado obsoletos” y “prometieron una renovación integral de las paradas por 6,2 millones y seguimos esperando”. “El PP puede insultarnos, puede acusarnos, pero no puede cambiar la realidad: tenemos un Consell que miente, anuncia plazos imposibles, vende proyectos inacabados y engaña a la ciudadanía”, ha rematado.

López Bonet ha subrayado además que, “por cuarto año consecutivo, el transporte público será gratuito gracias a la iniciativa del Gobierno de España”, pero ha lamentado que esta gratuidad “no se esté aprovechando para impulsar un auténtico cambio de paradigma en la movilidad de la isla”. “Ya sabemos cuál es el modelo del PP: gastar dinero en autopistas y, 20 años después, tener un transporte público penoso”, ha concluido.