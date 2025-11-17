Piden nueve años a una pareja por gestionar una "guardería" de drogas en un piso de Ibiza

Un hombre de nacionalidad británica y sin antecedentes penales y su pareja, una colombiana también sin antecedentes, se enfrentan a una pena de nueve años de prisión y una multa de 597.000 euros por sendos delitos contra la salud pública con la agravante de "notoria importancia". La vista previa ha quedado fijada para este jueves día 20 a partir de las 9.30 horas.

En el escrito del ministerio Fiscal, se explica que este caso de presunto narcotráfico en plena ciudad de Ibiza se destapó la madrugada del pasado 24 de julio cuando los agentes acudieron al domicilio en el que vivían ambos alertados por los vecinos, ya que se estaba produciendo "una fuerte pelea entre ambos acusados, pareja sentimental".

Una vez en el domicilio, los agentes "observaron in situ que en la habitación de los acusados había, en un armario abierto, una bolsa con múltiples pastillas en forma de nube de color rosa, que resultaron ser 575,16 gramos de MDMA al 35,4% de riqueza.

Además, al cachear a la acusada, "hallaron una bolsita con polvo blanco que resultó contener 4,42 gramos de cocaína al 81,9% de riqueza y una bolsita con 0,85 gramos de cannabis al 23,3% de riqueza". También se incautaron de 10.210 euros en efectivo.

Segundo registro

En un segundo registro del piso solicitado al juzgado de guardia ese mismo día de julio, los agentes encontraron una bolsa con 2,56 gramos de ketamina; 190 bolsas de plástico con 150 gramos de cocaína; 40 bolsas con MDMA; otras 125 bolsas con más de 210 gramos de cocaína; 572 bolsas con 848 gramos de ketamina y, por último, otras dos bolsas con 36 gramos de psilocina (setas).

Los agentes también localizaron en este domicilio 30.300 euros, 2.250 dólares y 155 libras esterlinas "procedentes de la venta de dichas sustancias, así como dos básculas de precisión".

En total, las sustancias intervenidas alcanzarían un valor en el mercado de 149.483 euros.

En el escrito de acusación, la Fiscalía indica que los acusados, "al menos desde julio de 2025, se han estado dedicando al suministro de sustancias estupefacientes utilizando como 'guardería' para el almacén de dichas sustancias el domicilio en el que ambos residían", situado en una calle de la ciudad de Ibiza.