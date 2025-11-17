Así es el perfil del nuevo payés en Ibiza
Cada vez más jóvenes recuperan tierras familiares abandonadas
El campo ibicenco vive una transformación silenciosa pero profunda. El perfil del nuevo payés que toma el relevo hoy en la isla es variado, formado y con motivación por recuperar la cultura agraria local, tal como explican los representantes del sector en el marco de la Feria de Agricultura Ecológica celebrada este fin de semana en Sant Llorenç.
Marina Cardona, presidenta de la Associació de Productors d’Agricultura Ecològica d’Eivissa i Formentera (Apaeef), confirma que cada vez más jóvenes recuperan tierras familiares abandonadas. Algunos se forman en el centro educativo Can Marines o de la mano de la propia asociación, por ejemplo. Asimismo, Cardona añade otro perfil: agricultores sin tierras en propiedad que, gracias al banco de tierras gestionado por Apaeef, pueden trabajar fincas cedidas por propietarios que no las cultivan. «Dueños de terrenos abandonados los ceden para que los payeses les puedan dar un uso», señala.
El banco de tierras
La productora hortícola Maribel Juan Torres, presidenta del Cbpae, es responsable de la gestión del banco de tierras, que suma ya 50 hectáreas inscritas en cultivos ecológicos. «Cada año crece el número de fincas y de solicitantes», destaca. Hay terrenos de cereal, huerta y ganadería, que abastecen a dos grandes perfiles: jóvenes que quieren empezar en el campo, incorporándose a la agricultura o la ganadería, o agricultores ya establecidos que buscan ampliar su producción. El proyecto surgió en 2012.
