Las okupaciones se incrementan un 20% en Ibiza y ya suman 150 este año

Los juzgados de Ibiza ya han tratado este año un total de 150 casos de okupación, término que engloba tanto las usurpaciones como los allanamientos de morada, por lo que se ha superado con creces el montante global de todo 2024 cuando aún falta un mes y medio para cerrar el balance anual. Concretamente, el incremento roza el 20%, ya que el año pasado se cerró con 126 okupaciones sumandoIbiza y Formentera.

Los allanamientos de morada suponen la okupación de una vivienda habitual, se considera un delito más grave y la policía puede actuar con mayor rapidez. Por contra, las usurpaciones se producen cuando la vivienda okupada no constituye morada y el proceso legal para desalojar el lugar suele ser más lento.

Y es esta la modalidad de okupación que más habitualmente culmina en un proceso penal. El año pasado, la cuenta se paró en 101 usurpaciones, mientras que este año el contador se encuentra ya en 107, según los datos a los que ha tenido acceso Diario de Ibiza. Por Juzgados de Instrucción, el 2 es el que ha absorbido la mayor parte de estos casos (36), seguido por el 4 (27), el 1 (23) y el 3 (21).

Una cada dos días

Sin embargo, son los allanamientos de morada los que han experimentado un crecimiento mucho más notable al pasar de 25 a 43, una notable subida del 73%. Casi la mitad de estos casos son responsabilidad del Juzgado de Instrucción número 2 (20), mientras que el resto están en manos del 4 (9), el 1 (9) y el 3 (5).

Estos datos acumulados indican que en Ibiza y Formentera se produce actualmente una okupación cada dos días, una media nunca vista hasta la fecha en las Pitiusas y que se suma a la larga lista de indicadores que ponen de manifiesto el grave problema que representa la vivienda en las islas.

El año pasado, el número de okupaciones alcanzó en todo el archipiélago balear la cifra récord de 514, mientras que el número total a lo largo de todo el país fue de 16.426 casos. A nivel nacional, 2024 no fue el año con más okupaciones, ya que esta cifra fue superior tanto en 2021 (17.274) como en 2022 (16.765), de acuerdo a los datos recopilados por el Ministerio del Interior.

Comparando los datos de las Pitiusas y los de todo el territorio nacional, la conclusión es que Ibiza y Formentera registran casi el triple de casos que la media nacional. En 2025, a falta de cerrar la cuenta anual, la media es de una okupación por cada 1.150 habitantes. En el conjunto España, los datos de 2024 las cifras hablan de una okupación cada 3.000 habitantes.

Pisos okupados en alquiler

Hace unos días, este diario publicó que un grupo de vecinos había logrado detener un intento de okupación que se estaba produciendo en las zonas comunes de los Apartamentos Mistral, un complejo residencial situado en Platja d’en Bossa.

Los vecinos, que ya estaban escarmentados por experiencias similares en el edificio, sabían que la clave era desalojar cuanto antes a los okupas, ya que una vez que se constituye morada es mucho más complicado conseguir luz verde legal para echar a los intrusos.

En este sentido, alcanzó gran repercusión una okupación que se produjo el pasado mes de marzo en Sant Antoni, en la que los vecinos acabaron tomándose la justicia por su mano para echar a unos okupas que se habían atrincherado en una vivienda de la calle Bisbe Cardona.

Por otra parte, las viviendas okupadas también han llegado incluso al mercado inmobiliario, ya que adquirir un inmueble invadido puede resultar considerablemente más barato que adquirir una libre. Muchos propietarios, ante la dificultad y el coste de iniciar procesos judiciales, optan por vender los inmuebles con ocupantes en su interior.

En Ibiza, el portal inmobiliario Idealista anuncia actualmente al menos tres propiedades en esta situación y con precios rebajados respecto al mercado.