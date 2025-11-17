Manifestación de trabajadores autónomos en Ibiza el 30 de noviembre

Los autónomos de Ibiza han convocado una manifestación el 30 de noviembre a las 11 horas en el Parque de la Paz, con el objetivo de reclamar unas condiciones de trabajo dignas. Los trabajadores por cuenta propia de la isla, unidos en la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos, se suman así a una movilización estatal para gritar que “los autónomos estamos asfixiados: basta ya”.

En Ibiza, la marcha comenzará en el Parque de la Paz, continuará por calle Baleares, seguirá por avenida España y finalizará en Vara de Rey, donde está prevista la lectura del manifiesto. La protesta, cuyo mensaje central es “¡Por unas condiciones de trabajo dignas!”, tiene una hora aproximada de cierre a las 14 horas.

La convocatoria exige condiciones justas, reducción de cuotas, protección social y el reconocimiento del trabajo del colectivo de autónomos. Durante la movilización se leerá el Manifiesto Nacional de los Autónomos, que denuncia el incremento de costes y cuotas pese a la caída de ingresos, la falta de protección social equiparable a la de los asalariados, el retraso en la aplicación de la exención del IVA para facturaciones inferiores a 85.000 euros prevista por una directiva europea, la burocracia “asfixiante” y la desaparición acelerada del comercio local.

La Plataforma reclama medidas urgentes como una revisión equitativa de las cuotas, un sistema fiscal progresivo adaptado al colectivo, una protección social digna en bajas y jubilaciones, la aprobación inmediata de la exención del IVA, apoyo al pequeño comercio y la eliminación de trabas administrativas que dificultan el cobro de ayudas o la facturación. "No pedimos privilegios, pedimos justicia", señala la organización, que subraya el papel esencial de los autónomos en el sostenimiento del comercio local y de la economía.

La protesta se presenta como una manifestación pacífica, sin partidos políticos ni ideologías, promovida por un movimiento ciudadano independiente. En el cartel se indica que está impulsada por @ivangelmusic. La Plataforma recuerda que su actuación se ampara en los artículos 21 y 22 de la Constitución Española, que garantizan la libre organización ciudadana y la celebración de manifestaciones pacíficas.