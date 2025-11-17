La cruda realidad sobre el mundo de la prostitución que el investigador de la UIB y la presidenta de las Dones Progressistes d’Eivissa ofrecieron este sábado en una jornada abolicionista. Mujeres víctimas de explotación sexual y de trata obligadas a someterse a prácticas sexuales bajo la presión del proxeneta y la amenaza de que hagan daño a sus familias si no acceden.

Llama la atención

Que el Grup d’Estudis de sa Naturalesa (GEN) de Eivissa se vea obligado a reducir la actividad educativa que desarrolla con los colegios e institutos de la isla debido a su desahucio de Can Casals después de que el Ayuntamiento de Eivissa optara por no renovar la cesión de este espacio municipal. La mayoría del material lo tienen repartido en almacenes de los socios, sin poder usarlo.

La emoción de Antoni Tur, nieto de uno de los represaliados ibicencos por el franquismo mientras recordaba a su abuelo en el acto de condena de la dictadura organizado por el Fòrum per la Memòria d’Eivissa i Formentera con motivo del 50 aniversario de la muerte de Franco. Tur no pudo evitar las lágrimas durante la concentración, en la que se leyó el nombre de todos los fallecidos.