El lado más solidario del Salón de Vehículos de Ocasión de Ibiza
Los concesionarios participantes en el evento crean un fondo de ayuda de 3.000 euros para los que deban cambiar su coche por las danas
Las danas que asolaron Eivissa hace varias semanas son otras de las grandes protagonistas del Salón de Vehículos de Ocasión de Ibiza, ya que los cinco concesionarios involucrados crearon una ayuda para los compradores cuyos coches sufrieron desperfectos. Miguel Ángel Escandell, el representante de la Asociación de Talleres de la Pequeña y Mediana Empresa de Eivissa y Formentera (Pimeef), indica que cada concesionario aportó 600 euros, por lo que la prestación alcanza los 3.000 euros.
Estos fondos se repartirán entre los clientes que aporten un certificado de baja que detalle las circunstancias en las que el vehículo tuvo que pasar por este procedimiento. «Sabíamos que teníamos que hacer alguna cosa en favor de los que desgraciadamente han sufrido algún daño por la dana», explica Escandell, que añade que se trata de «una forma de colaborar» además de las que aportan los expositores directamente. Pablo Pavón, el director comercial de Grupauto bromea con que es una ayuda para que la compra «no duela tanto».
Menos éxito del esperado
A pesar de que ha habido visitantes que se han interesado por esta iniciativa, el portavoz afirma que ha recibido menos atención de la que esperaba. Especula con que el público que podría beneficiarse del programa «está pendiente del tema de seguros y de que se cierre todo esto». La responsable de ventas de Renew Punicauto, Patricia Riera, se muestra de acuerdo con este diagnóstico y afirma que los afectados están reacios a gastar dinero porque «no saben si en la resolución del consorcio les van a pagar mucho o poco».
Por último, las danas ‘Ex Gabrielle’ y ‘Alice’ también se dejaron sentir en las ventas que las compañías comerciales tramitaron en el evento de compra de automóviles. Escandell, que también es el gerente de Tanit Automoción, indica que estas operaciones tuvieron un crecimiento extraordinario en octubre y que este aumento provoca que en noviembre hayan sido menores.
