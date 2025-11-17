Juzgan a un individuo sorprendido con 17 bolsas de distintas drogas en un control de tráfico en Ibiza

La Audiencia Provincial tiene previsto juzgar este martes en Palma a un ciudadano holandés que fue sorprendido con numerosas bolsas de diferentes tipos de droga, todas ellas individualizadas y preparadas para su distribución. El acusado, que se encuentra en prisión preventiva, se enfrenta a una petición de condena de cuatro años y seis meses por parte de la Fiscalía por un delito contra la salud pública.

Los hechos se remontan al pasado 28 de mayo, cuando Y. V. D., de 36 años y sin antecedentes penales, fue interceptado en un control de tráfico de la Policía Local de Ibiza, después de que los agentes advirtieran que realizaba una maniobra errática. Tras someterlo a un cacheo, encontraron hasta 17 paquetes diferentes, en su ropa y en su coche, en los que ocultaba diversas sustancias psicotrópicas.

Las sustancias

Tras el registro de la Policía Local, los análisis posteriores confirmaron que el detenido portaba MDMA, cocaína, tusi, speed y GHB, además de otras sustancias que no están fiscalizadas en España. En total, los agentes le intervinieron cerca de 400 gramos de diferentes drogas, con un valor en el mercado ilícito de 11.890 euros, según se detalla en las diligencias previas. El acusado portaba 265 euros en dinero fraccionado, supuestamente procedente de la venta de las sustancias.

Además de la pena de cuatro años y seis meses de prisión, la Fiscalía reclama una multa de 24.000 euros por estos hechos.