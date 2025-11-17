Ibiza organiza este sábado el tercer concurso de tortillas con patata roja ibicenca
El certamen se integra en la ‘II Fira Sabors d’Eivissa’ y cada equipo inscrito recibirá 5 kilos de patata roja
El Ayuntamiento de Ibiza celebrará este sábado 22 de noviembre, a partir de las 10.30 horas en el paseo de Vara de Rey, la tercera edición del ‘Concurs de Truita de Patata Vermella d’Eivissa’, dentro de la jornada de la ‘II Fira Sabors d’Eivissa’, organizada con la colaboración del Consell Insular, Sabors y la Pimeef.
Las personas aficionadas a la cocina podrán demostrar su talento preparando tortillas elaboradas con patata vermella eivissenca; el Ayuntamiento entregará 5 kilos de patata por equipo inscrito para fomentar la creatividad y el producto local.
La presentación oficial de la ‘II Fira Sabors d’Eivissa’ tendrá lugar este jueves 20 de noviembre en Vara de Rey.
Inscripciones abiertas
Las inscripciones para participar en el concurso ya están disponibles a través de www.eivissaparticipa.es. Desde el área de Comercio, que encabeza el concejal Àlex Minchiotti, se anima a los amantes de la cocina a sumarse a esta cita gastronómica.
En esta edición se otorgarán tres premios: primer premio, un gran cesto de producto local aportado por los participantes en la ‘II Fira Sabors d’Eivissa’; segundo premio, un cesto de producto local; y tercer premio, otro cesto de producto local de esta misma edición de la feria.
