El GEN abandona Can Casals: "Esperamos que el Ayuntamiento le siga dando un uso cultural y ambiental"

El GEN-GOB ha abandonado ya la casa payesa de Can Casals después de que el Ayuntamiento de Ibiza le comunicara hace unos días que no renovará el acuerdo de cesión de este espacio municipal. La organización ecologista, que en estos cuatro años ha compartido el equipamiento con estudiantes, entidades, vecindario y público en general, agradece en una carta abierta firmada por su presidente, Joan Carles Palerm, el apoyo recibido y confía en que el inmueble mantenga su actividad cultural y ambiental.

“Esperamos que el Ayuntamiento siga dando un uso cultural y ambiental a Can Casals”, señalan, recordando además el compromiso adquirido con las instituciones europeas que financiaron la reforma de la casa, señala la carta, tras agradecer al Ayuntamiento el tiempo en el que han tenido cedido el inmueble. En este tiempo, más de 5.000 alumnos de centros educativos de Eivissa han participado en actividades del programa educativo del GEN-GOB, que también agradece la acogida del barrio de Cas Serres y la colaboración de docentes, entidades y particulares que han intentado evitar la salida.

Palerm retira el cartel del GEN-GOB de Can Casals / GEN-GOB

Desde que el Ayuntamiento anunció que no iba a renovar el convenio de cesión han sido muchas las voces que se han alzado para que rectificara, pero esos apoyos no han dado ningún resultado.

"Los árboles que con tanto amor hemos plantado"

La entidad subraya que el trabajo desarrollado ha dejado huella en los jardines —“hoy están llenos de vida”, apuntan— y menciona, como ejemplo, el aumento de sargantanes observado desde el inicio del proyecto. “El esfuerzo ha merecido la pena”, resume Palerm, quien confirma que la organización iniciará la búsqueda de un nuevo espacio para poder mantener su programa educativo. "Confiamos, y deseamos, que los representantes municipales mantendrán el interés por Can Casals, que serán capaces de incrementar los usos de este espacio y que tendrán cuidado de mantener los árboles y las plantas que con tanto de amor hemos plantado con la ayuda de alumnas y voluntarios", señala la carta.

El GEN-GOB lamenta que las Pitiüses apenas dispongan de lugares adecuados para actividades educativas fuera del aula y advierte de que, con esta decisión, “habrá uno menos”. La entidad se despide con un “hasta pronto” y se compromete a mantener informada a la ciudadanía sobre sus próximos pasos.