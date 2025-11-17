Una ganga inmobiliaria en Ibiza: un piso con piscina y acceso a la playa por 315.000 euros

En un mercado donde los precios no dejan de subir, el portal Tucasa.com ofrece una oportunidad en la zona de Sant Agustí - Cala de Bou, en el municipio de Sant Josep: un piso luminoso, con piscina comunitaria, trastero y acceso directo a la playa, por 315.000 euros. El inmueble, que se ofrece en nuda propiedad, se presenta como una de las opciones más atractivas actualmente disponibles en el municipio.

La vivienda se encuentra en una primera planta con ascensor, dentro de una comunidad tranquila situada a solo unos minutos del centro de Sant Antoni. Con 80 metros cuadrados, el piso se distribuye en dos habitaciones dobles con armarios empotrados, dos baños, cocina independiente, un amplio salón y salida a una terraza exterior.

Además, cuenta con un trastero de nueve metros cuadrados y una plaza de aparcamiento cubierta de 22 metros, incluida en el precio. La comunidad ofrece también piscina, zonas de aparcamiento y, como extra muy poco común en la zona, acceso directo a la playa desde el propio recinto.

¿Qué significa comprar en nuda propiedad?

La propiedad se vende bajo la fórmula de nuda propiedad, un régimen jurídico en el que el comprador obtiene la titularidad del inmueble, pero no su uso inmediato, ya que este se mantiene en manos del usufructuario, que puede seguir viviendo en la vivienda hasta que finalice su derecho de usufructo.

Este tipo de operaciones suelen ofrecer precios más bajos que el mercado tradicional y se han convertido en una alternativa interesante para inversores o compradores que no necesiten ocupar la vivienda de forma inmediata.

La agencia responsable recomienda contactar para concertar una visita y conocer de primera mano las características de esta vivienda, que destaca por su ubicación, prestaciones y precio competitivo para la zona.