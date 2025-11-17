La Fiscalía pide tres años de prisión por un delito de lesiones tras una discusión entre dos hombres en un restaurante de Ibiza
La víctima necesitó 240 días para recuperarse de las secuelas sufridas en la mandíbula, el rostro y en los nervios craneales
La Audiencia Provincial juzga este martes en Ibiza a un hombre acusado de agredir a otro tras una intensa discusión en un restaurante de la isla. El altercado terminó cuando el procesado le propinó un puñetazo a la víctima que le causó una fractura mandibular, además de diversas lesiones en el rostro y en los nervios craneales.
Los hechos ocurrieron en la tarde del 7 de agosto de 2020. El acusado, que carece de antecedentes penales, quedó en libertad a las 72 horas de ser detenido. La víctima, por su parte, precisó 240 días para recuperarse, de los cuales 60 permaneció incapacitada, según consta en las diligencias previas.
La Fiscalía solicita para el acusado una pena de tres años de prisión por un delito de lesiones, así como el pago de una indemnización de 33.582 euros a la víctima por los daños sufridos.
- Usaban coches de lujo para traficar con drogas en Ibiza: todos a la cárcel y más de 21 millones en multas
- Las cámaras de seguridad desvelan por qué cayó al vacío el paciente que murió en el hospital de Ibiza
- Fallece un hombre tras precipitarse al 'parking' en el hospital de Ibiza
- ¿Quién era el hombre fallecido al precipitarse al 'parking' del hospital de Ibiza?
- Unos encapuchados maniatan y golpean a una mujer mayor en Sant Antoni para robarle las joyas
- Un huésped roba en seis hoteles de Ibiza en 48 horas y se lleva 38.000 euros y joyas
- El Supremo da la razón a una pareja de ibicencos que perdió su casa
- Vuelven las lluvias a Ibiza y Formentera