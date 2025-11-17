Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Fiscalía pide tres años de prisión por un delito de lesiones tras una discusión entre dos hombres en un restaurante de Ibiza

La víctima necesitó 240 días para recuperarse de las secuelas sufridas en la mandíbula, el rostro y en los nervios craneales

Imagen de la sede de los Juzgados de Ibiza, en la plaza de sa Graduada

Imagen de la sede de los Juzgados de Ibiza, en la plaza de sa Graduada / Vicent Marí.

Redacción Digital

Ibiza

La Audiencia Provincial juzga este martes en Ibiza a un hombre acusado de agredir a otro tras una intensa discusión en un restaurante de la isla. El altercado terminó cuando el procesado le propinó un puñetazo a la víctima que le causó una fractura mandibular, además de diversas lesiones en el rostro y en los nervios craneales.

Los hechos ocurrieron en la tarde del 7 de agosto de 2020. El acusado, que carece de antecedentes penales, quedó en libertad a las 72 horas de ser detenido. La víctima, por su parte, precisó 240 días para recuperarse, de los cuales 60 permaneció incapacitada, según consta en las diligencias previas.

La Fiscalía solicita para el acusado una pena de tres años de prisión por un delito de lesiones, así como el pago de una indemnización de 33.582 euros a la víctima por los daños sufridos.

