Ibiza
Indemnizado con 69.000 euros por la explosión de una vela en Sant Antoni
La víctima sufrió diversas lesiones, necesitó dos intervenciones quirúrgicas y arrastra secuelas estéticas y funcionales
La aseguradora Línea Directa deberá pagar 69.038 euros a un hombre que sufrió graves quemaduras tras la deflagración de una vela de citronela en una vivienda de Sant Antoni, según una sentencia de la Audiencia Provincial de Balears.
El accidente tuvo lugar el 22 de junio de 2021, cuando la víctima se encontraba en casa de su amigo y una llama combinada con un líquido inflamable provocó una explosión que le causó lesiones en tórax, abdomen, hombro y extremidades.
El afectado necesitó dos intervenciones quirúrgicas, pasó más de 200 días en recuperación y arrastra secuelas estéticas y funcionales. En primera instancia, un juzgado ibicenco desestimó la reclamación, al entender que el perjudicado no era un tercero, sino un «conviviente».
Sin embargo, la Audiencia rechaza ahora este razonamiento. Tras un extenso análisis del contrato de seguro, considera que la cláusula utilizada por la compañía para excluir a los convivientes no es una definición contractual clara, sino un término ambiguo que debe interpretarse en favor del asegurado y del perjudicado.
