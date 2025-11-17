Envía a una conocida a recoger un paquete repleto de drogas en Ibiza

La Fiscalía de Ibiza solicita ocho años de prisión y el pago de una multa de 120.000 euros para un hombre de nacionalidad colombiana, sin antecedentes y en prisión por esta causa desde el pasado 20 de agosto, al que acusa de un delito contra la salud pública. La vista previa se ha programado para este martes 18 a las 12.15 horas en la Audiencia Provincial.

El escrito del ministerio Público detalla que el acusado, residente en Ibiza, "acordó con terceras personas no identificadas recibir en su domicilio" de la capital ibicenca "un paquete con sustancias estupefacientes que debía a su vez entregar a otras personas a cambio de dinero".

El Juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza acordó, indica la Fiscalía, la "entrega vigilada del envío postal y la sustitución de las sustancias estupefacientes" que contenía por "una sustancia inocua".

El 26 de junio de este año, mientras se encontraba en su domicilio, el acusado recibió la llamada de un repartidor. Entonces, le pidió a una amiga, "que desconocía el contenido del paquete y el destino que le daría el acusado al mismo", que "bajara a recogerlo". Así lo hizo, "firmando el albarán de entrega y entregándoselo al acusado".

El paquete contenía dos bolsas: una con 199,49 gramos de MDMA de una pureza del 60,1% y un valor en el mercado de 6.256 euros y, la segunda bolsa, "etiquetadas como Instant Oats", con polvo rosa, 996 gramos de ketamina y 58,2 gramos de MDMA. El valor de las sustancias de este segundo envoltorio de plástico ascendería a 39.287 euros.