Entran a robar en 15 viviendas y un hotel de Ibiza en apenas un año

La Audiencia Provincial de Palma tiene previsto iniciar este jueves 20 de noviembre, a partir de las 13 horas, un juicio contra los presuntos autores de varios delitos continuados de robo con fuerza en las cosas en casa habitada, tres ciudadanos extranjeros; un italiano (A.Z.), un albanés (A.H.) y otra italiana (M.L.P). Los tres son sospechosos de cometer nada menos que 15 robos en otras tantas viviendas en casi todos los municipios de Ibiza y en un hotel de Santa Agnès del que no se ha facilitado el nombre.

Los tres detenidos habían llegado poco antes a la isla y residían en un piso de Sant Antoni que "constituía el centro de la operativa". En esta vivienda se encontraron muchos de los artículos que habían sido denunciados como robados en las viviendas en las que actuaron. Para los dos hombres, la Fiscalía pide una pena de siete años de prisión y para la mujer, otra de cuatro años de cárcel. A los tres, de manera subsidiaria, las correspondientes indemnizaciones que correspondan a cada uno de los robos.

La Fiscalía, en un extenso escrito de acusación, detalla que la mujer encausada se encargaba de vigilar las viviendas en las que posteriormente, siempre según el señalamiento de esta causa, entraban a robar sus dos cómplices. En las viviendas se alojaban "turistas con elevado poder adquisitivo" a los que sustraían el dinero y los efectos de valor.

Pero, curiosamente, iniciaron sus asaltos el 10 de julio de 2023 en el citado establecimiento hotelero. Entraron entre las tres y las seis de la madrugada "rompiendo una de las puertas de acceso". El botín, escaso: 2.354 euros, una cámara marca Canon 1300 y un teleobjetivo.

Todo tipo de joyas

Su periplo por los diferentes municipios de Ibiza en esta larga lista de robos en viviendas se inició apenas un mes antes, el 15 de agosto de 2023. La villa está en Sant Josep y se llevaron joyas (anillos, colgantes, brazaletes, pendientes, piedras preciosas...) que se encontraban "en un mueble del baño de la vivienda".

De la segunda vivienda asaltada, en Sant Rafel, el 5 de junio del año pasado, cogieron las llaves de un turismo Volkswagen T.Cross que se encontraba aparcado en el exterior. Y de la tercera, esta en Santa Gertrudis, robaron el 15 de julio del mismo año, tras romper la puerta principal, varias gafas de sol de marca, 500 euros en efectivo, un reloj Hublot Classic y otros dos de la marca Bamford. Todo se encontraba en el interior de una caja fuerte que los ladrones pudieron abrir porque las llaves estaban en la misma vivienda.

En el resto de golpes ejecutados en prácticamente todos los municipios ibicencos (sólo dejaron de actuar en Ibiza) se llevaron diamantes, collares de oro y rubíes, pulseras de oro blanco, diamantes y de plata, carteras, dinero en efectivo, bolsos de lujo, más vehículos y otros artículos de lujo como relojes Rolex o chaquetas de cuero. Incluso paquetes de tabaco.

El resumen de los asaltos es el siguiente: seis en Santa Eulària, dos en Sant Antoni y Sant Joan. Y uno en Sant Josep, Santa Gertrudis y Jesús. Además del hotel de Santa Agnès con el que iniciaron su carrera delictiva en la isla y del asalto de otra villa de la que no se indica ubicación y de la que se llevaron un bolso negro y una cartera.

Uno de los encausados, A. H., se encuentra en prisión provisional a la espera de este juicio desde el 29 de agosto del año pasado.