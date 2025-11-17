Se enfrenta a dos años de cárcel por meter los dedos en la vagina de una mujer en una discoteca de Ibiza

Por detrás, por sorpresa y "sin consentimiento alguno", destaca el escrito de la Fiscalía en un juicio por un delito de agresión sexual que se celebra este miércoles en la Audiencia Provincial de Palma. El acusado es P.M.J., de nacionalidad polaca y sin antecedentes penales.

Los hechos ocurrieron en una discoteca de Platja d'en Bossa el sábado 16 de septiembre de 2023 a las 18 horas. Según el escrito de acusación, el encausado, "con intención de satisfacer sus deseos libidinosos, se acercó por detrás a la mujer y le introdujo los dedos en la vagina sin consentimiento alguno".

Detenido por la Policía Local

Tras denunciar la mujer lo que había sucedido, el hombre fue detenido en ese mismo momento por agentes de la Policía Local de Sant Josep y puesto a disposición judicial, y pasó en el calabozo cinco días, hasta el 22 de septiembre de ese año.

El escrito de acusación señala que se ha producido la conformidad entre las partes y que concurre la circunstancia atenuante de que el acusado consignó judicialmente 15.000 euros para la víctima en concepto de reparación del daño, por lo que, pese a la condena, no ingresará en prisión. Además, no podrá acercarse a la víctima a una distancia de 500 metros ni comunicarse con ella por ningún medio. También tendrá que pagar las costas del procedimiento judicial.