La directora insular afirma no tener constancia oficial de la posible cesión de un solar del Consell de Formentera para viviendas de guardias civiles

Esta mañana, el coordinador de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) en las Islas Baleares, Iván Fidalgo, ha mantenido una reunión con la directora insular de la Administración General del Estado en Ibiza y Formentera, Raquel Guasch, a la que también asistió el secretario general de la Dirección Insular, Francisco Adell.

Durante el encuentro se abordó en primer lugar la situación de los nuevos cuarteles anunciados en los últimos años. La AEGC recordó que hace ya una década que se anunció la construcción de un cuartel en Sant Josep, un proyecto que parece permanecer paralizado. Por otro lado, la directora insular señaló que, aunque no existen plazos establecidos, la construcción del nuevo cuartel en Santa Gertrudis constituye una prioridad para la Secretaría de Estado de Seguridad.

Respecto a las informaciones publicadas sobre la compra de un terreno por parte del Consell de Formentera destinado a ser cedido al Ministerio del Interior para la construcción de viviendas, Guasch explicó que no existe constancia oficial de dicha operación más allá de lo difundido por los medios de comunicación. La AEGC solicitará una reunión con el presidente del Consell para conocer de primera mano el estado de la posible cesión.

En materia de inmigración irregular, se valoraron positivamente los nuevos espacios modulares habilitados en los puertos de Ibiza y Formentera, que suponen una mejora respecto a la infraestructura anterior. También se trató la importancia de reforzar la primera atención humanitaria ofrecida por Cruz Roja y de disponer de kits básicos en Formentera, especialmente ante situaciones en las que los migrantes no puedan ser trasladados de inmediato a Ibiza y teniendo en cuenta las condiciones invernales.

Otro asunto central de la reunión fue la falta de personal y la escasa estabilidad de las plantillas, un problema que, según la AEGC, afecta a la calidad del servicio prestado al ciudadano. En este sentido, se destacó la necesidad de facilitar el acceso a la vivienda y de actualizar la indemnización por residencia, o complemento de insularidad, para favorecer el arraigo de los agentes.

Sobre este último punto, la directora insular reiteró que, al igual que ya expresó el delegado del Gobierno, apoya plenamente la actualización de dicha indemnización y que así lo han trasladado al Ejecutivo. Desde la AEGC esperan que esta actualización, que consideran urgente, pueda abordarse cuanto antes.