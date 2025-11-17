Menos curiosos y más compradores en el Salón del Vehículo de Ocasión de Ibiza

La edición número 23 del Salón de Vehículos de Ocasión de Ibiza cierra sus puertas después de tres jornadas marcadas por los cambios en el tipo de vehículo demandado y en el perfil de cliente que observan las empresas vendedoras. Miquel Agulló, el gerente de LC Ibiza, nota que en esta ocasión se ha desplazado hasta el Recinto Ferial de Ibiza «algo menos de gente». Sin embargo, esta sensación no tiene por qué ser negativa porque comenta que los visitantes «son compradores». Precisa que el público «sabe lo que quiere, busca precio y calidad y, si ve algo que le interese, lo compra».

Patricia Riera, la responsable de ventas de Renew Punicauto se muestra de acuerdo con Agulló y señala que, aunque no se pueda hablar de un fracaso de asistencia, «tampoco ha habido una avalancha de gente». También le llama la atención que muchos de los que se acercaron a su expositor «venían directamente a comprar porque sabían lo que querían».

El director comercial de Grupauto, Pablo Pavón, está un poco más pesimista sobre la cantidad de público y apunta que ha sido un salón «bastante flojo porque suele haber más gente». Una vez más, subraya que la demanda de automóviles ha cambiado porque «ya no se buscan coches para salir del paso como antes».

En cambio, los clientes actuales prefieren vehículos que tengan menos kilómetros recorridos. En definitiva, «que aporten un poco de estabilidad y que den menos problemas», señala. Agulló añade que las gamas más caras y los automóviles «de capricho» han pasado «a un segundo plano» en favor de aquellos coches «prácticos y familiares que puedan ir a todos los sitios sin ningún tipo de percance».

Ventas «a buen ritmo»

Miguel Ángel Escandell, el gerente de Tanit Automoción, piensa que será una «buena feria» porque observa «más o menos la misma gente que otros años». Sin embargo, prefiere ser cauto a la hora de opinar sobre las cifras de ventas y no quiere juzgar hasta la clausura, aunque avanza que van «a buen ritmo». Por otra parte, precisa que no se puede hablar de un «perfil concreto de cliente», pero que el que más sobresale es el que busca el primer coche para «gente que se va a sacar o que acaba de sacarse el carnet de conducir».

El asesor comercial de Proa, Manuel Ramos, sí indica que las ventas van «por buen camino» y precisa que los automóviles que mejor se venden son los que tienen precios situados entre los 13.000 y los 25.000 euros. Este profesional piensa utilizar esta experiencia para futuras ediciones del Salón de Vehículos de Ocasión de Ibiza, puesto que anuncia que traerá más de estos automóviles en la siguiente ocasión.

El coche eléctrico, en un futuro cercano

La otra noticia de la jornada es que los automóviles eléctricos aumentan su cuota en el mercado poco a poco, según los concesionarios del evento, aunque con dificultades. Ramos apunta que ve más clientes que se interesan por este tipo de vehículos y por los eléctricos, aunque «no son los que más se venden».

Riera percibe estas ganas por adquirir estos coches, aunque opina que se comprarían más si «las instituciones ayudasen». Concreta que es necesaria una «buena red de puntos de carga» para que el cliente «se anime» a adquirirlos y que esto se nota más en los vehículos eléctricos. Escandell argumenta en el mismo sentido y apunta que a la clientela «le cuesta» llevarse los de modalidad eléctrica. Estos coches más ecológicos tienen un inesperado rival en los diésel, que «tienen etiquetas» que los acreditan como tal.

Agulló no está de acuerdo con estas observaciones, puesto que indica que «mucha gente» pregunta por los automóviles híbridos y que la gama Ford se ha «vendido muy bien».