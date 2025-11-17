El Consell resuelve en tres días los dos recursos presentados contra la adjudicación del transporte en autobús

El Consell de Ibiza ha remitido ya al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales las contestaciones a los dos recursos presentados por sendas empresas licitadoras tras la adjudicación del nuevo contrato de transporte público regular de viajeros en autobús de la isla.

La Administración insular explica en una nota que los informes, elaborados por los servicios de Contratación y Transportes, se han completado en solo tres días desde la recepción de los recursos, en "un trabajo coordinado y minucioso que permite que el tribunal disponga de toda la documentación necesaria para resolver lo antes posible y garantizar así el inicio del nuevo servicio de autobuses".

Los recursos fueron presentados por dos de las empresas que participaron en el proceso y se refieren a "aspectos de procedimiento administrativo, sin cuestionar los criterios de valoración ni el fondo de la adjudicación, que fue otorgada a la UTE Alsa–Voramar el Gaucho para los dos lotes del contrato", recuerda el Consell en su comunicado.

El Consell defiende que el procedimiento seguido, "se ajusta plenamente a la legalidad y que las actuaciones de la Administración han sido rigurosas, transparentes y motivadas, de acuerdo con los principios de igualdad y concurrencia que rigen la contratación pública".

El nuevo contrato de transporte público de la isla, adjudicado a ALSA para los próximos diez años, prevé una renovación integral de la flota y una ampliación del servicio. La adjudicación "consta de una flota mínima formada por 99 autobuses, de los cuales 63 serán 100 % eléctricos y tres híbridos", situando a Ibiza "entre los territorios pioneros del Estado en transporte público descarbonizado". El nuevo servicio, asegura el Consell, "mejorará la conectividad entre municipios, zonas turísticas y núcleos residenciales, incrementará las frecuencias y los horarios nocturnos y ofrecerá una plataforma digital de información en tiempo real para los usuarios".

Año de récords

Este avance coincide "con un récord histórico de pasajeros en el transporte público de Ibiza, que entre enero y noviembre de 2025 ha registrado 6.842.793 usuarios, un 26% más que en el mismo periodo de 2019 y 1.423.954 viajeros más que antes de la pandemia". Además, el número de tarjetas de usuarios de aeropuerto ha pasado de 35.274 en 2019 a 89.870 en 2025, un aumento del 154 %.

"A la espera de la resolución de los recursos presentados, el contrato se encuentra en fase de revisión por parte del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales", detalla el Consell, que reitera que "ha actuado con la máxima celeridad y exhaustividad en la contestación de los escritos para facilitar que el tribunal pueda pronunciarse lo antes posible y permitir así el inicio del nuevo servicio, que supondrá una mejora sustancial de la red de transporte público de la isla".

Las explicaciones del Consell llegan pocas horas después de que, a través de otro comunicado, el grupo Socialista en la institución haya "exigido" este lunes en rueda de prensa la dimisión inmediata del conseller insular de Movilidad, Mariano Juan, después de confirmarse un nuevo retraso en la puesta en marcha del servicio de transporte público, ahora aplazado "como mínimo" hasta principios de 2026.

La portavoz socialista, Elena López Bonet, acompañada por el conseller Víctor Torres, ha hablado de "un servicio desastroso, no hay nada que funcione" y ha responsabilizado al actual equipo de gobierno de "años de engaños".