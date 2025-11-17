Condenado por vender una vivienda en Santa Eulària que se inundaba con la lluvia

Una pareja que adquirió una vivienda en Santa Eulària y que, poco después de instalarse, sufrió importantes filtraciones durante las lluvias torrenciales de noviembre de 2021, respira aliviada tras la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma.

El tribunal revoca así la sentencia emitida por el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Ibiza, que había desestimado su demanda, y condena al vendedor a abonar 11.894 euros, más intereses legales, por los daños ocasionados.

Según la resolución, los compradores firmaron la escritura de compraventa el 4 de octubre de 2021. Sin embargo, apenas un mes después, las lluvias de los días 4 y 5 de noviembre provocaron importantes filtraciones en varias estancias de la vivienda, incluidos la cocina, el salón y un pasillo.

Las entradas de agua, documentadas en fotografías y vídeos aportados al proceso, afectaban a elementos esenciales de la habitabilidad del inmueble, como la carpintería exterior y una pérgola de vidrio, además de jardineras adyacentes.

El demandado no compareció en el procedimiento y fue declarado en rebeldía. La pareja reclamó los costes de reparación en el marco de la acción de saneamiento por vicios ocultos, argumentando que los defectos no eran visibles en el momento de la compra y comprometían el uso normal de la vivienda.

Vicio oculto

El tribunal considera que la entrada de agua constituye un vicio oculto, al afectar de manera directa a la estanqueidad del inmueble y hacerlo «impropio para el uso al que se destina».

Además, señala que no hay indicios de que las lluvias registradas fueran extraordinarias hasta el punto de justificar por sí solas inundaciones en una vivienda con un aislamiento adecuado.

La Sala recuerda asimismo que, aunque en el contrato de arras se mencionaban otras deficiencias ya compensadas, las filtraciones que motivaron esta demanda no estaban incluidas entre ellas.