Encuentran cocaína y heroína en el registro de la casa de un acusado por distribución de billetes falsos en Ibiza

La Fiscalía solicita 10 años de prisión a dos hombres (a cada uno, es decir, 20 en total) acusados de un delito de falsedad al haber introducido en Ibiza billetes falsos "a sabiendas en el circuito financiero mediante el sistema de goteo". Para ello, presuntamente realizaban "compras de artículos de un valor inferior al de la moneda falsa utilizada, lo que posibilitaba que se les devolviera el cambio en moneda legal".

Esos billetes eran aceptados por su "aparente realidad". Así lo recoge el Ministerio Fiscal en el escrito de acusación y de solicitud de apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial de Palma, que está previsto que se celebre este martes a partir de las 11.30 horas. Además, a uno de los dos acusados también le pide cinco años de prisión por un delito contra la salud pública por la venta de drogas.

En el listado de conclusiones provisionales del fiscal, se recoge que ambos fueron "privados de libertad" por estos hechos desde el 30 de septiembre de 2017 hasta el 11 de octubre de ese mismo año, y recalca que "adquirieron a sabiendas de su falsedad billetes de 50 euros con intención de ponerlos en circulación". Ninguno de los dos tiene antecedentes penales.

Estafa a la ONCE

El 31 de julio de aquel año, "ambos acusados, actuando de común acuerdo, se acercaron a un puesto de la ONCE" y allí "adquirieron un total de seis cupones pagando con dos billetes de 50 euros alterados". "Del mismo modo, y valiéndose de una tercera persona, le entregaron 600 euros en billetes de 50 euros falsificados" para que, el 8 de septiembre, acudiera a una tienda y comprase una guitarra española. El intermediario pagó con 13 billetes de 50, detalla el Ministerio Fiscal.

Además, el 14 de septiembre, uno de los dos acusados fue a un quiosco de la ONCE y "adquirió cuatro décimos de lotería pagando con otro billete alterado de 50 euros". Ese mismo día, en otro establecimiento ambos volvieron a actuar, en este caso "empleando a menores de edad", a quienes "les facilitaron un billete de 50 alterado para adquirir una mochila".

A raíz de múltiples denuncias, los agentes iniciaron una investigación. A finales de ese mismo mes de septiembre del año 2017, el Juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza dictó un auto en el que autorizaba la entrada y registro en los domicilios de los dos presuntos autores de estos hechos. Fue entonces cuando en la casa de uno de ellos se encontraron "sustancias que presumiblemente pudieran causar perjuicio a la salud pública". Como consecuencia, el citado juzgado decidió "ampliar el ámbito de la presente causa" por un presunto delito contra la salud pública.

Venta de drogas

Se hallaron "36 billetes de 50 euros, 59 billetes de 20, un billete de 100, 44 de 10, 33 de cinco, 640 monedas de dos euros y 1.380 monedas de un euro, de dinero Iícito proveniente de la venta de sustancias estupefacientes", así como cocaína y heroína que, al menos parcialmente, iban destinadas "al suministro para terceras personas y que en el mercado ilícito habrían alcanzado el valor de 7.499 euros". También encontraron un "machete con empuñadura verde y funda negra", recoge el fiscal.

Ese mismo día, en otro registro en el domicilio del mismo acusado, se hallaron otros billetes "de legítimo curso legal" que ascendían a un total de 12.855 euros, así como cuatro móviles. Por otro lado, en el registro del vehículo de este acusado, se comprobó que en el interior había "19 billetes falsos de 50 euros".

En cuanto al otro encausado, en su domicilio se hallaron "un total de 4.030 euros de moneda legítima"; un billete falso de 20 euros y cuatro billetes falsos de 50 euros; y "cinco cuchillos sable de gran tamaño, una lanza con punta doble filo", una guitarra y un móvil.

"Los hechos anteriormente relatados son constitutivos de un delito de falsificación de moneda, previsto y penado en el artículo 386 del Código Penal, y otro contra la salud pública de sustancias que causan grave daño a la salud, previsto y pensado en el artículo 368", concluye la Fiscalía en su escrito dirigido a la Audiencia Provincial de Palma.