El cáncer de pulmón ya es el tercero más diagnosticado en las Baleares

El cáncer de pulmón continúa avanzando posiciones entre los tumores más frecuentes en Balears y ya se ha convertido en el tercero más diagnosticado tanto en hombres como en mujeres. En los varones, solo lo superan los cánceres de próstata y de colon y recto. En las mujeres, ocupa también el tercer lugar, detrás del de mama y del de colon y recto, y sigue mostrando un incremento sostenido en la incidencia, especialmente en comparación con años anteriores. La conselleria de Salut señala este avance entre la población femenina como una tendencia preocupante que se consolida en 2025.

A escala estatal, el diagnóstico de este tipo de tumor mantiene un peso muy relevante. Según las estimaciones de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), en España se detectarán este año 34.506 nuevos casos, de los cuales más del 30% corresponderán a mujeres. Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Pulmón, que se celebra este lunes 17 de noviembre, la conselleria recuerda que el tabaco es el principal factor de riesgo, responsable de nueve de cada diez tumores pulmonares. Además, el consumo de tabaco no solo está asociado al cáncer de pulmón: también es un agente causal en tumores de cabeza y cuello, vejiga, riñón, esófago, páncreas, estómago y colon y recto, entre otros.

La lucha contra el tabaquismo es una de las líneas prioritarias de la conselleria de Salut, que desde hace décadas desarrolla programas para promover una vida sin humo. Entre estas iniciativas destacan los talleres de deshabituación tabáquica, tanto individuales como grupales, que se llevan a cabo en los centros de salud. La implantación de estas intervenciones ha dado resultados notables: en 2023, el número de personas que dejó de fumar tras finalizar la terapia grupal se duplicó respecto al año anterior.

Prevención

El esfuerzo preventivo también lo impulsa la dirección general de Salud Mental, que a través del Pla d’Addiccions de les Illes Balears (Padib) desarrolla diferentes iniciativas, entre las cuales destaca el programa Platges sense fum. Este proyecto, elaborado junto a la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (Felib), propone una ordenanza para que los municipios puedan prohibir fumar en sus playas. En la actualidad, 53 playas de 22 municipios ya forman parte de esta red de espacios sin tabaco.

A pesar del conocimiento generalizado sobre los riesgos del tabaco, sigue habiendo una parte significativa de la población que mantiene el consumo diario. Según el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024–2027, alrededor del 20% de la población española fuma a diario. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) del año 2022 reflejan que el 14,9% de las mujeres y el 20,2% de los hombres continúan con este hábito. A ello se suma la expansión del uso de cigarrillos electrónicos y vapeadores, especialmente entre adolescentes y jóvenes, cuyo incremento desde la pandemia ha sido calificado como «preocupante» en la encuesta Estudes 2023.

Este cáncer mata a 545 personas al año en las islas

Los datos más recientes de mortalidad también reflejan una evolución alarmante. En 2023, en las Illes Balears murieron 545 personas por cáncer de pulmón: 359 hombres y 186 mujeres. Esto supone un incremento global del 7,3% respecto a 2022, cuando se contabilizaron 508 fallecimientos. El aumento entre mujeres es especialmente significativo: las muertes femeninas por esta causa han crecido un 30,9%, pasando de 142 a 186 en un solo año.

A nivel estatal, el cáncer de pulmón continúa siendo la primera causa de muerte por cáncer en España tanto en hombres como en mujeres. Entre la población femenina, la mortalidad aumentó un 4,6% en 2023, una tendencia que las autoridades sanitarias relacionan directamente con el aumento del consumo de tabaco entre mujeres desde los años 70 y con el periodo de latencia de aproximadamente dos décadas entre la exposición al carcinógeno y el desarrollo de la enfermedad. Además, se prevé un incremento en la incidencia femenina de otros tumores vinculados al tabaco, especialmente los de cavidad oral y faringe. La evolución observada en Balears es similar a la de otros países europeos, donde en algunos lugares la mortalidad por cáncer de pulmón en mujeres ya supera a la del cáncer de mama.

La Organización Mundial de la Salud subraya que uno de cada tres fallecimientos por cáncer a nivel global está relacionado con factores evitables, entre los que se encuentran el tabaco, las infecciones, el alcohol, el sedentarismo y la mala alimentación. En este sentido, la conselleria de Salut recuerda que la actividad física desempeña un papel fundamental no solo en la reducción del riesgo de desarrollar cáncer, sino también en la mejora de la calidad de vida de quienes ya están en tratamiento. El ejercicio regular se asocia con beneficios como la mejora de la capacidad cardiorrespiratoria, la reducción de la fatiga y un mejor estado general de salud durante los tratamientos oncológicos.

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Pulmón, Salud insiste en reforzar los mensajes de prevención y en promover recursos para abandonar el tabaco, principal factor de riesgo. La combinación de iniciativas comunitarias, programas de apoyo sanitario y políticas públicas como los espacios sin humo pretende frenar una tendencia que, en las islas, continúa en ascenso.