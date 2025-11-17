El Ayuntamiento de Ibiza niega que la salida del GEN de Can Casals responda a “posicionamientos ideológicos”

El Ayuntamiento de Ibiza ha asegurado que la finalización de la presencia del GEN-GOB en Can Casals “no responde a posicionamientos ideológicos”, sino al vencimiento del convenio de cesión y a la reordenación de espacios públicos prevista por el Consistorio. Según la versión ofrecida por una portavoz municipal, el acuerdo tenía “una vigencia determinada” y, “una vez llegada la fecha de vencimiento, finalizó de manera natural”, conforme a los términos pactados en su firma.

El Gobierno local subraya que Can Casals “ya no será un espacio de uso exclusivo” y que se abrirá al conjunto del tejido asociativo dentro del proyecto ‘Casal de Entitats’. “Todas las asociaciones —incluido el GEN-GOB— podrán solicitar su uso en igualdad de condiciones”, afirma el Ayuntamiento, que remarca que la gestión del futuro equipamiento se regirá por “criterios objetivos y transparentes”.

19.000 euros al GEN-GOB

El Consistorio añade que mantendrá “una transición ordenada” y que ha trasladado la decisión “de forma directa y transparente” al GEN-GOB para minimizar cualquier afectación derivada del fin del convenio. En este sentido, insiste en que se trata de “una medida estrictamente administrativa y alineada con las necesidades de planificación municipal”.

Como apoyo a esta tesis, el Ayuntamiento recuerda que este año ha destinado “casi 19.000 euros” a actividades del GEN-GOB, “la cifra más elevada” aportada por un equipo de gobierno municipal a la entidad. La aclaración llega después de que el colectivo ecologista anunciara su salida de Can Casals y expresara su deseo de que el inmueble mantenga un uso cultural y ambiental.