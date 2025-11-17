Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ayuntamiento de Ibiza lanza su nueva web en la que unificará todos sus portales

El portal unifica los sitios municipales en un entorno único y de alta disponibilidad, cumple el nivel AA de las WCAG y centraliza trámites y servicios. “Un acceso más directo, ágil e inclusivo”, destaca el concejal Juan Clapés

Presentación de la nueva web del Ayuntamiento de Eivissa

Presentación de la nueva web del Ayuntamiento de Eivissa / AE

Redacción Ibiza

Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza ha presentado su nuevo portal web institucional, una herramienta renovada para ofrecer servicios más ágiles, accesibles y adaptados al uso digital. Según explicó el concejal de Innovación Tecnológica, Juan Clapés, la web es “una pieza clave en la modernización del sistema de información municipal porque permite a la ciudadanía un acceso más directo, ágil e inclusivo a los servicios y contenidos de la corporación”.

La nueva plataforma es la primera fase de un proceso más amplio que unificará todos los portales municipales hoy dispersos en distintos servidores y tecnologías. Con la migración a un entorno único y de alta disponibilidad, el Consistorio refuerza la seguridad, optimiza el mantenimiento y homogeneiza la experiencia de navegación.

En materia de accesibilidad e inclusión digital, el sitio cumple el nivel AA de las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) y está diseñado para adaptarse automáticamente a cualquier tamaño y orientación de pantalla, lo que lo convierte en un portal totalmente responsive y especialmente cómodo desde dispositivos móviles.

El Portal Web Institucional se configura como punto de acceso centralizado a la información municipal: actualidad, estructura y áreas del Ayuntamiento, y los servicios y trámites de uso cotidiano. Mediante un buscador potente y una navegación intuitiva, se pueden consultar noticias, agenda, bandos, decretos y avisos, acceder a convocatorias, ofertas de empleo, ayudas y subvenciones, y obtener información estructurada por temas. El portal enlaza además con el espacio de transparencia y centraliza servicios en línea como el portal tributario, reserva de pistas, información turística, consulta del archivo histórico o venta de entradas.

Formación del personal

Durante la presentación en la sala de prensa de Can Botino, Clapés subrayó que el proyecto trasciende la renovación tecnológica: “Además de desarrollar la plataforma y los portales, hemos formado al personal municipal y establecido un sistema de soporte técnico continuado que garantizará un mantenimiento eficiente y un funcionamiento óptimo. Es una transformación que abarca tanto la tecnología como a las personas que la gestionan”.

Con esta web, el Ayuntamiento de Eivissa consolida un modelo de gestión alineado con los estándares de digitalización y con las expectativas de una ciudadanía cada vez más habituada a relacionarse con la administración por canales en línea. El nuevo portal ya está operativo en www.eivissa.es.

