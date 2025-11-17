Dana
Las ayudas para los afectados por las inundaciones en Ibiza podrán solicitarse en un plazo de dos semanas
Vicent Marí avanza que la aprobación del convenio con el Govern está prácticamente lista y que las compensaciones se cobrarán antes de Navidad
El convenio entre el Govern balear y el Consell de Ibiza para repartir las ayudas autonómicas a los afectados por las inundaciones está a punto de concretarse por el departamento de Intervención "para que se firme lo antes posible", de manera que las bases definitivas quedarán aprobadas a lo largo de "esta semana o la siguiente", según ha avanzado este lunes el presidente insular, Vicent Marí. Esta aportación extraordinaria, con un montante global de cinco millones, se destina tanto a los particulares como a las empresas que hayan sufrido daños materiales a causa de las danas Ex Gabrielle y Alice.
Marí ha destacado que las condiciones que regirán el reparto de las compensaciones ya han sido pactadas con la Petita i Mitjana Empresa (Pimeef), con la Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera y con los ayuntamientos ibicencos. De esta manera, nada más ratificarse el convenio con la conselleria de Interior del Govern, "ya se está en disposición de aprobar las bases, de manera que antes de Navidad ya puedan llegar a todos los afectados", subraya el presidente.
Condiciones
Con este montante de cinco millones de euros, que ya fue aprobado el 7 de noviembre por el Consell de Govern, se concederán ayudas a fondo perdido de hasta 2.500 euros para los particulares y de un máximo de 10.000 euros para las empresas que hayan tenido que hacer frente a destrozos por las recientes inundaciones. Estas subvenciones no podrán superar, "en ningún caso", el valor del coste de los daños, ya que se destinan exclusivamente a compensar "aquella parte que no cubran las aseguradoras", tal y como ha detallado Marí.
Esta partida económica se obtiene de los presupuestos autonómicos de 2025 y se centrará en paliar los daños en viviendas, establecimientos comerciales y turísticos, explotaciones agrícolas y ganaderas, vehículos y útiles domésticos de primera necesidad, según detalló el pasado 7 de noviembre el vicepresidente y portavoz del Govern balear, Antoni Costa.
Además de los cinco millones de euros específicos para Ibiza, el Consell de Govern ha habilitado otra partida de 900.000 euros en ayudas para los afectados por las inundaciones que sufrieron los municipios de Alaior y Es Mercadal, en la isla de Menorca, por otra dana en agosto del año pasado.
