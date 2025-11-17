Marina Cardona, presidenta Apaeef: «Nos sacamos una carrera, pero hemos apostado por trabajar en las tierras de nuestros antepasados»

Hace falta un mayor relevo generacional en el campo pitiuso. Es una de las eternas reivindicaciones del sector, pero hay voces que también apuntan a motivos para la esperanza. Un ejemplo de ello son los jóvenes que han vuelto a trabajar la tierra, como hicieron sus abuelos, a diferencia de muchos de sus padres, que dejaron esta actividad. Ahora los nietos la retoman. Un ejemplo de ello es Marina Cardona, presidenta de la Associació de Productors d’Agricultura Ecològica d’Eivissa i Formentera (Apaeef).

Sergio G. Cañizares

«Soy agricultora en una finca que tengo en Sant Josep, Can Puvil. Mi abuela no es que se dedicase a la agricultura, pero sí que tenía una finca de mantenimiento, y la he recuperado», explica este domingo en la IV Feria de Agricultura Ecológica de las Pitiusas, celebrada en Sant Llorenç y organizada por Apaeef en colaboración con otras entidades y el Ayuntamiento de Sant Joan. «Mi caso es común. Personas, jóvenes o no, que hemos estudiado, que tenemos nuestras carreras, que tal vez teníamos un trabajo muchísimo más remunerado, pero que hemos decidido apostar por recuperar las tierras de nuestros antepasados».

«Subida espectacular»

Jeroni Vera, director técnico del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica (Cbpae), valora que Apaeef ayudó y ayuda a «dinamizar el sector»: «Ha hecho que muchos payeses jóvenes se inscriban y en los últimos cinco o seis años el crecimiento de la agricultura ecológica en Ibiza ha sido importante. Sí que es verdad que veníamos de niveles más bajos comparados con otras islas, pero la subida ha sido espectacular. También en Formentera». Lo atribuye, fundamentalmente, a la entrada de payeses jóvenes. Buena parte de estas nuevas incorporaciones son mujeres, agrega.

Según la última estadística del Cbpae, en 2024 en Ibiza ya había 161 operadores de agricultura ecológica: 112 productores agrícolas y 49 elaboradores de alimentos. En el 2014, en la isla había 73 operadores. Ibiza supera a Menorca en cantidad de operadores de agricultura ecológica, no así en superficie, pero Vera explica que esto tiene mucho que ver con que en la pitiusa del norte las fincas son más pequeñas que en Menorca, donde hay grandes extensiones.

Prueba del crecimiento es la propia feria, que antes del covid contaba con alrededor de cinco estands y ahora son más de 30.

Perfil variado

Sobre el perfil de los nuevos profesionales del campo, señala que es diverso, pero confirma que «hay muchos jóvenes que recuperan tierras familiares abandonadas» y que se forman a través de la propia asociación o del centro educativo Can Marines. A todo ello Marina Cardona le añade otro perfil: agricultores sin tierras en propiedad que trabajan en el campo a través del banco de tierras que gestiona Apaeef. Dueños de terrenos abandonados los ceden para que payeses les puedan dar un uso.

La productora hortícola Maribel Juan Torres es presidenta del Cbpae y cuenta con una amplia experiencia en la gestión de dicho banco de tierras, del que detalla que, de momento, cuenta con 50 hectáreas. «Son fincas dadas de alta en ecológico y cada año van creciendo en número. La cantidad de solicitantes, también. Hay fincas de cereal, de huerta y de ganadería». Juan identifica a dos grandes grupos: gente joven que quiere empezar, es decir, «nuevas incorporaciones en agricultura o ganadería, o personas que ya son agricultores y tienen sus fincas, pero que quieren incrementar sus producciones» y para ello acuden a este banco.

Divina Torres, de Sant Llorenç, es una de las propietarias que cede terrenos. «Los dos que cultivan son de unos 20.000 metros cuadrados. Antes de entrar en el banco de tierras, que fue hace cinco o seis años, hacía muchos años que no se trabajaban. Cederlos a esta iniciativa es una forma de mantenerlos limpios y de que se aprovechen», explica a este diario en la feria. En estas parcelas suyas cultivan blat xeixa.

Josan Aguiló, vicepresidente de la cooperativa Agroeivissa y vocal de Apaeef, destaca que esta feria es punto de encuentro de «todos los productores principales de agricultura ecológica de Ibiza y Formentera». «Tenemos a varias entidades, instituciones como el Cbpae, que es la que certifica si estamos dentro de la normativa de agricultura ecológica, y la asociación de variedades locales de las Pitiusas y también de Mallorca, así como talleres infantiles y de divulgación sobre vida sana, un showcooking con la marca Sabors d’Eivissa del Consell, pequeñas charlas sobre ornitología, biodiversidad y el banco de tierras, etc...». Aguiló también recalca la presencia del centro de formación profesional Can Marines, «que apoya al sector y aporta relevo generacional».

En el estand de este centro de formación profesional se encuentra, entre otros, el docente Toni Artigues. «En Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural ha aumentado la matrícula, y entre los estudios de Can Marines que más alumnado tienen se encuentran el de Transporte Marítimo y Pesca de Altura y el de Mantenimiento de embarcaciones de recreo. También tenemos certificaciones profesionales de auxiliar de agricultura y de jardinería». El perfil de los estudiantes es heterogéneo, desde «gente que viene de familia payesa» hasta vecinos de Vila, observa.

Marina Cardona, presidenta de Apaeef, valora el papel de «consumidores y restaurantes en general» que valoran el producto «ecolocal».

Una de las preocupaciones continúa siendo la falta de agua, recuerda Aguiló. «Tras las fuertes lluvias hay más agua en los acuíferos, pero no podemos decir que hayamos salido de la sequía. Estamos por debajo del 50%, en el 39%». Señala que desde el sector y las administraciones se está trabajando en ello y que hay objetivos a corto y medio plazo, dado que la crisis hídrica sigue siendo una realidad.