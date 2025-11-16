Sant Jordi estrena una nueva antena de la red TetraIB

El Govern balear y el Ayuntamiento de Sant Josep han puesto en servicio una nueva antena de la red TetraIB en la parroquia de Sant Jordi. Es el primer paso de un plan en ejecución que reforzará progresivamente las comunicaciones críticas de seguridad y emergencias en Ibiza.

La nueva estación mejora de inmediato la cobertura en Sant Jordi, el aeropuerto de Ibiza, Platja d’en Bossa y el frente costero hasta la punta d’es Jondal, zonas de alta densidad residencial y gran presión turística durante la temporada turística.

«Hoy arranca en Sant Jordi un despliegue por fases que triplicará la infraestructura de TetraIB en Ibiza: de 7 a 21 estaciones, con el objetivo de alcanzar el 90 % de cobertura territorial y situar a la isla al nivel del resto del archipiélago. Es una prioridad del Govern y la estamos ejecutando ya», ha señalado el vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, quien ha subrayado que «este esfuerzo se enmarca en una inversión balear de 13 millones de euros, cofinanciada por FEDER, para modernizar y hacer crecer la red TetraIB en todas las islas».

Un plan vivo que refuerza una red que ya ha demostrado su valor

El refuerzo de TetraIB en Ibiza es progresivo y se irá completando por fases. El objetivo es elevar la cobertura insular y homologarla con la del resto de islas, priorizando las zonas críticas para la operatividad de Policía Local, 112, emergencias sanitarias y bomberos.

La utilidad de contar con una red pública y prioritaria quedó patente en el gran apagón nacional: TetraIB fue la única red que no cayó en las Balears y permitió que los servicios de emergencias siguieran operando incluso cuando las redes comerciales no podían.

«TetraIB no compite con las redes privadas: las respalda cuando más falta hace. Esta antena en Sant Jordi aporta estabilidad justo donde teníamos más retos operativos», ha indicado el director general de Emergencias, Pablo Gárriz.

Respuesta a una demanda histórica de Sant Josep

La Policía Local de Sant Josep llevaba años reclamando mejoras en la cobertura de su término municipal. La nueva estación refuerza las comunicaciones en entornos aeroportuarios, eventos multitudinarios, episodios meteorológicos e incidencias turísticas, y mejora la coordinación con otros cuerpos.

«Es una gran noticia para nuestros agentes y nuestros vecinos: Sant Jordi, el aeropuerto y Platja d’en Bossa ganan calidad y continuidad en las comunicaciones. Era una demanda histórica que hoy empieza a resolverse», ha asegurado la primera teniente de alcalde de Sant Josep de sa Talaia, Nieves Bonet.

Una red común, más segura y eficiente para toda la administración

TetraIB es la red profesional del Govern basada en tecnología TETRA, diseñada para grupos cerrados de usuarios (policías, bomberos, emergencias sanitarias, protección civil…). A diferencia del modelo histórico —cada administración con su propia red—, el Govern apuesta por una red común que facilite la coordinación entre Estado, comunidad autónoma y mundo local. El convenio con la Federación de Entidades Locales de las Illes Balears (FELIB) permite que Policías Locales y servicios municipales se adhieran a TetraIB como servicio compartido, reduciendo duplicidades, unificando licitaciones y optimizando personal técnico.

«Nuestro objetivo es claro: una gran red pública compartida que eleve la coordinación, ahorre costes y simplifique la gestión para ayuntamientos y consells. Sumar en una única red es ganar en seguridad y eficiencia», ha resumido Miquel Cardona, el gerente de la Agencia Balear de Digitalización, Ciberseguridad y Telecomunicaciones (IB Digital), que opera y evoluciona TetraIB.