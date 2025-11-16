Sant Joan honra la tradición en la entrega de sus premios

Las colles de Labritja y Balansat pusieron el viernes el broche a la gala de entrega de los premios de Sant Joan, que distinguió con la Medalla de Oro a Teresa Elías y reconoció la trayectoria de los clubes deportivos Eivissa Club 4x4 (Mérito Ciudadano) y Portinatx Cycling Team (Mérito Deportivo). El acto también contó con una aplaudida actuación de Carlos Vesperinas y Claudia Bardagí.