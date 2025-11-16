Multitudinaria Santa Gertrudis
La plaza del pueblo se desborda al caer el día grande en domingo
Si alguien quería aprovechar el domingo para disfrutar de una plácida mañana en Santa Gertrudis, equivocó el día. Y es que este domingo se celebraba el día grande de la localidad, y, al coincidir el festivo con la jornada de descanso dominical, la plaza se quedó pequeña.
La gente rebosaba la explanada y hacerse un hueco para ver el ball pagès o, peor aún, conseguir una de las deliciosas orelletes que repartían los obreros y voluntarias de la parroquia se hizo harto complicado.
Más fácil fue observar al detalle la procesión que siguió a la misa de fiesta, oficiada por el obispo de Ibiza, Vicent Ribas, en una iglesia también abarrotada en la que no cabía ni un alfiler, lo que obligó a muchos a quedar en la puerta, disfrutando del sol que a mediodía bañaba la plaza y refugiándose del viento que hacía bailar los banderines multicolores que surcaban el cielo.
La mañana de fiesta había comenzado horas antes, con una competición de hípica, y estaba previsto que la jornada concluyera bien entrada la noche, con el pueblo bailando al son de los temas del concierto de Canallas del Guateke.
