Las muertes detrás la campaña de señales ilegales de Cala de Bou

La reciente iniciativa del Ayuntamiento de Sant Josep para llamar la atención sobre los excesos de velocidad en Cala de Bou (una campaña que incluye la colocación de señales no homologadas con el límite de 29 km/h) está motivada por dos atropellos mortales que conmocionaron a la bahía de Portmany hace unos meses.

Ante el incremento de conductores que ignoraban el límite de 30 km/h, el Consistorio decidió instalar una veintena de señales con el número 29, buscando sorprender y captar la atención de quienes circulan por la zona. «El objetivo es recordar que se trata de una vía lenta», explicaron desde el Ayuntamiento. Pero mientras la medida generaba comentarios y cierta ironía entre los vecinos, aunque el origen de esta está en un realidad trágica vivida en cal de Bou esta temporada.

Un turista de 62 años, atropellado mortalmente tras una vida de lucha

Aurelio, un turista alicantino de 62 años y doble superviviente de cáncer, llegó a Ibiza en mayo para disfrutar de unos días de descanso. Se alojó en un hotel de Cala de Bou y, a primera hora salió a pasear para conocer los alrededores.

A las 7.10 de la mañana, a apenas 150 metros de su alojamiento, fue arrollado en la acera por una furgoneta conducida por un hombre que, según la investigación, circulaba ebrio. El conductor fue detenido en el acto, pero quedó en libertad tras pagar una fianza de 3.000 euros impuesta por el Juzgado de Instrucción número 1 de Ibiza.

Para su familia, que lo había despedido apenas unas horas antes en Denia, la noticia fue devastadora.

Otro atropello mortal en septiembre en es Pouet

El pasado septiembre, la tragedia volvió a sacudir Cala de Bou. Tres jóvenes turistas caminaban por la acera, frente al chiringuito Es Puetó, cuando un todoterreno se salió de la calzada y las embistió.

Una de ellas murió poco después del impacto; otra permaneció en estado crítico en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario. La tercera joven, ingresada en Can Misses, recibió el alta esa misma tarde.

Según el Ayuntamiento de Sant Josep, el conductor dio positivo en drogas y fue detenido. Se le imputan delitos de conducción temeraria, conducción bajo los efectos de sustancias estupefacientes, homicidio por imprudencia grave y lesiones graves por imprudencia.

Una zona turística marcada por la inseguridad

Los vecinos denuncian desde hace años la peligrosidad de esta vía costera, muy transitada por turistas a pie. Con estas llamativas señales, el Ayuntamiento confía en reducir los accidentes en esta vía.