Que el director insular de Lucha contra el Intrusismo apunte en el XII Foro de Turismo Ibiza que el problema de la masificación en Eivissa no se debe a los turistas sino al incremento de población y, de hecho, llamó a dejar «distorsiones y relatos» que acusan al turismo como principal culpable de los problemas: «Atendemos a los síntomas y no a las causas».

Llama la atención

El juicio con jurado que comenzará a celebrarse este lunes en Palma contra una mujer acusada de asesinar a un hombre de 78 años al provocar un incendio en su vivienda sabiendo, porque le había cuidado y, además, era pareja de su hijo, que se encontraba en una situación vulnerable. Además, la fiscalía solicita la máxima pena en España: prisión permanente revisable.

Que el juez decano de Eivissa solicite, como otros jueces en toda España, que se retire el cartel instalado en el exterior de los juzgados de la plaza de Sa Graduada al considerar que la expresión ‘Gobierno de España’ que aparece en la parte izquierda del letrero es «otra muestra de injerencia dentro del poder judicial» así como de «falta de respeto a la necesaria separación de poderes».