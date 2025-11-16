Tenía un kilo de cocaína en su casa de Ibiza para "consumo personal": condenado a seis años de cárcel

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha confirmado la condena a seis años de prisión y una multa de 125.000 euros a un hombre detenido en Cala Llonga, en Santa Eulària, por un delito contra la salud pública, tras hallarse en su vivienda una importante cantidad de drogas destinadas a la venta.

Los hechos se remontan a una actuación policial desarrollada en septiembre de 2021, cuando agentes de la Guardia Civil registraron la vivienda del acusado debido a sospechas fundadas de que se dedicaba al tráfico de drogas.

Durante la intervención, los agentes localizaron 1.045 gramos de cocaína distribuidos en paquetes, además de hachís, marihuana y sustancias de corte, así como una báscula de precisión, utensilios para la manipulación de la droga y una cantidad relevante de dinero en efectivo.

La sentencia considera acreditado que el acusado se dedicaba a la venta de cocaína en la zona de Santa Eulària, aprovechando la intensa actividad turística y la alta demanda en los meses estivales.

El condenado recurrió la sentencia alegando que la droga incautada era para su "consumo personal", pero el tribunal rechaza este argumento. La sentencia esgrime que la cantidad y la forma de distribución de la cocaína son incompatibles con el consumo propio y evidencian su intención de traficar.

Asimismo, el fallo confirma la validez de las pruebas obtenidas durante el registro domiciliario, que se realizó con orden judicial y en presencia del acusado, descartando cualquier vulneración de derechos fundamentales.

Más de 60.000 euros

El tribunal resalta que la droga incautada tenía un valor en el mercado negro de más de 60.000 euros y que la cantidad intervenida podía haberse destinado a la venta a gran escala en diferentes puntos de la isla, especialmente en zonas de ocio y núcleos turísticos.

La sentencia también destaca el carácter profesional y continuado de la actividad, así como los indicios de que el acusado mantenía una red estable de clientes a los que suministraba de sustancias ilegales en la isla.