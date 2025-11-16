Joan Carles Palerm, presidente del Grup d’Estudis de sa Naturalesa (GEN-GOB Eivissa): "Llevamos 20 años avisando del grave riesgo de las serpientes en Ibiza"
El presidente de GEN-GOB denuncia que la entidad debe abandonar Can Casals y recuerda que llevan advirtiendo del peligro de las serpientes en Ibiza desde 2003
El grupo ecologista GEN-GOB Eivissa se enfrenta a un momento complicado tras el aviso del Ayuntamiento de Eivissa que les obliga a abandonar su sede en Can Casals, el inmueble que les cedió el consistorio en 2021. Según explica el presidente de la entidad, Joan Carles Palerm: «la gente nos dice que nos echan de Can Casals por nuestro posicionamiento».
Palerm subraya que las actividades de GEN-GOB han dinamizado el barrio de Cas Serres, especialmente gracias a las visitas de cientos de escolares, una oferta educativa que ahora ha tenido que suspenderse debido a la notificación municipal. La entidad, junto con Amics de la Terra, lidera la plataforma ‘Serps o Sargantanes’ y recuerda que ambos colectivos llevan «avisando desde 2003» sobre el grave riesgo que suponía la llegada de culebras a la isla, ocultas en los olivos decorativos.
En la entrevista con este diario, Palerm destaca la colaboración con Antoni Marí, conocido como Carraca, a pesar de haberse producido encontronazos anteriores. Explican que Marí «tuvo claro desde el comienzo la gravedad de este asunto» y que presionó al Govern balear «sin éxito». Ante la falta de iniciativa autonómica, Marí buscó las competencias de caza para actuar contra las serpientes. Sobre esta colaboración, GEN-GOB afirma que «hicimos pinza con él».
