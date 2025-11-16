Un centro comercial de segunda mano toma el centro de Jesús
La plaza de la localidad acoge una nueva edición del mercadillo de Fun & Trucks
Ropa, zapatos, juguetes, elementos de decoración, libros, muebles, utensilios de cocina... La plaza de Jesús se ha convertido nuevamente en un centro comercial de segunda mano al aire libre durante el mercadillo, organizado por Fun & Trucks en colaboración con el Ayuntamiento de Santa Eulària y la comisión de fiestas de Jesús.
El objetivo principal de esta feria es el de dar una segunda vida a prendas y diferentes objetos, además de colaborar en la economía circular. Los vendedores, como en cada oportunidad, han sido particulares que habían vaciado armarios y desvanes, y también pequeños comerciantes de la isla.
Aunque el horario oficial de apertura ha sido a las once de la mañana, antes de esa hora ya han podido verse tanto vendedores con los puesto perfectamente montados, como posibles compradores curioseando entre las mesas, mantas y percheros.
Durante la jornada, que se alargó hasta media tarde, los asistentes han podido también disfrutar de comidas y bebidas.
