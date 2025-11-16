Ibiza licita por casi 60.000 euros la renovación de los rótulos de denominación viaria

El Ayuntamiento de Ibiza ha iniciado el proceso de licitación para el suministro e instalación de los nuevos rótulos de denominación de vías públicas del municipio, por un importe cercano a los 60.000 euros (49.554€ sin IVA y 59.961€ IVA incluido). La actuación tiene como objetivo, según el Consistorio, "renovar y homogeneizar la señalización existente, sustituyendo los elementos deteriorados y mejorando su visibilidad y coherencia estética en el espacio público".

Los nuevos rótulos se colocarán en los barrios de la Marina, s’Alamera, Sa Capelleta y Can Partit, así como en las vías colindantes y en toda la avenida de España. En total, el contrato contempla el suministro e instalación de 224 unidades de rótulos en cuatro formatos diferentes, en función del ancho y las necesidades de cada vía. También se prevé la colocación de tres soportes cilíndricos adicionales.

El Ayuntamiento también indica que la actuación incluirá igualmente la retirada de los rótulos metálicos antiguos y, cuando sea necesario, la reparación y pintura de las fachadas donde se desinstalen. No obstante, no se eliminarán las placas históricas, honoríficas ni las de cerámica integradas en las fachadas, que se mantendrán por motivos patrimoniales.

"Actualmente, los rótulos que identifican los nombres de las calles presentan tipologías diversas y, en muchos casos, un estado avanzado de deterioro debido al paso del tiempo, con fondos descoloridos y letras difícilmente legibles. Con esta intervención, está prevista la instalación de un modelo de rótulo actualizado, uniforme y reconocible en todo el municipio, evitando así la coexistencia de diseños diferentes en un mismo cruce o vía", concluye el comunicado del Consistorio.