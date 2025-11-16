Montserrat García, presidenta de Dones Progressistes d'Eivissa: «Si en las escuelas no se imparte educación sexual, lo hará Pornhub»

«La educación sexual en las escuelas es clave. Si nosotros no enseñamos educación sexual a nuestros hijos, vendrá Pornhub o la plataforma que sea y les enseñará su idea del sexo», advierte Montserrat García Cuenca, presidenta de la Associació de Dones Progressistes d’Eivissa, en una jornada sobre abolicionismo de la prostitución, celebrada este sábado en el Casal d’Igualtat de Vila.

Un acto, señala García, para hablar de prostitución y pornografía, dado que esta entidad rechaza establecer una distinción como tal entre ambas vertientes: «Para nosotras, la pornografía no es más que una prostitución filmada y está impactando mucho en la juventud». De la industria del cine para adultos, lamenta que, actualmente, a menudo empieza a consumirse en la infancia y que reproduce los estereotipos de género: hombre fuerte y dominante, mujer sumisa. «Esto es malo para el feminismo, porque a las mujeres nos ha costado muchísimo llegar a donde estamos, al espacio público. Estamos en él y no pensamos abandonarlo», recalca García en conversación con este diario.

Prevenir el abuso infantil

Sobre la educación sexual, destaca que «es muy importante para prevenir el abuso sexual en la infancia», en tanto que puede ayudar a identificar, desde una temprana edad, qué es un abuso sexual. «Se trata de darles herramientas. Es mucho más que enseñar a colocar un preservativo. Pero es que, en general, falta educación en igualdad en todas las etapas de los estudios. Debería ser una asignatura obligatoria, y sobre todo en aquellos estudios superiores que hacen falta para ejercer de abogado o periodista, por ejemplo», al ser trabajadores que deben tratar o relatar, respectivamente, situaciones de violencia y discriminación contra la mujer.

El Casal d’Igualtat, del Ayuntamiento de Ibiza, acogió este sábado el primer acto de esta asociación feminista para conmemorar su 20 aniversario, y cuando quedan menos de dos semanas para el 25N, día contra la violencia machista. La de ayer fue una oportunidad, también, para presentar la nueva imagen de Dones Progressistes. El nuevo logo. Está representado por una P de ‘progressistes’ cuya columna, intercalada con una D de ‘dones’, representa el símbolo feminista. El fondo es morado, el color que caracteriza al 8M y al movimiento feminista en general.

Acudieron a la jornada la directora insular de la Administración General del Estado en Ibiza y Formentera, Raquel Guasch; la diputada nacional del PSOE Milena Herrera, y la también diputada socialista (en este caso, en el Parlament balear) Pilar Costa, así como otras personas del PSOE con cargos políticos o militantes del partido que en algún caso también están implicadas en Dones Progressistes.

«Espacio de encuentro»

También hubo representación de entidades como Espai Dones Formentera o la Associació Nybia Eivissa (ANE), cuyo objetivo es el apoyo integral a víctimas de violencia de género. La mayoría de los asistentes fueron mujeres, pero sí hubo presencia masculina. «Me gusta ver a hombres en la sala, porque sin vosotros nunca conseguiremos la igualdad», dijo la presidenta de la asociación durante la introducción de la jornada.

«Nuestro objetivo es volver a ser espacio de encuentro de las feministas en las Pitiusas, sobre todo en estos tiempos tan difíciles para las mujeres y el feminismo. Nos declaramos abolicionistas y queremos impulsar nuestros derechos y la agenda feminista. No podíamos dejar pasar este momento en el que la ley de abolición está sobre la agenda política», añadió García (también exconcejala en Vila), en referencia a la ley abolicionista que prepara el Gobierno español. «Es muy importante que los políticos tengan la abolición en su agenda, las feministas la hemos tenido siempre».

En dicha jornada en el Casal, una de las charlas la iba a ofrecer la jurista y exdirectora del Institut Balear de la Dona (2019-2023) Maria Durán, bajo el título ‘La abolición de la prostitución, herramienta necesaria para una sociedad más justa, igualitaria y libre’, pero finalmente no puedo asistir por motivos de fuerza mayor. En todo caso, Dones Progressistes avanza que reprogramarán esta ponencia en Ibiza para «enero o febrero».

Regularización

Además, también tienen como objetivo preparar una tercera charla por este 20 aniversario sobre 50 años de feminismo en Ibiza. La ponencia que sí pudo celebrarse ayer corrió a cargo de pedagogo Jaume Perelló, técnico y coordinador del equipo de investigación del centro de atención a la mujer Casal Petit (Palma), que habló de que el perfil mayoritario entre las personas en situación de prostitución encuestadas en un estudio de Casal Petit en colaboración con la UIB es el de mujeres migrantes sin papeles.

Preguntada por si habría que incidir en las dificultades administrativas para que estas personas puedan regularizarse y normalizar su vida en España, García señala que «aquí entra la ley de extranjería»: «También se tendría que retocar un poco. Con la ley de la abolición del sistema prostitucional, también se piden algunos cambios en esta ley, para facilitar a estas mujeres los papeles, porque no los tienen y las tienen extorsionadas por ello». García pone el ejemplo del modelo abolicionista de Suecia.