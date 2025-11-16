Izan Llunas, de Ibiza al Benidorm Fest: "Quiero llevar la bandera de Ibiza a todos lados"

A Izan Llunas (Ibiza, 2004) el reconocimiento internacional le llegó de manera abrupta cuando todavía era un niño tras haber interpretado a Luis Miguel en la serie de Netflix basada en la vida del cantante mexicano, estrenada en 2018. Sin embargo, la música ya era parte de su vida más allá de la pantalla. Nieto del excepcional Dyango e hijo del también músico Marcos Llunas, Izan comenzó a cantar cuando tenía diez años y desde entonces su legado se convirtió también en su pasión. Ahora, el joven de 21 años es uno de los elegidos para participar en el Benidorm Fest en febrero, donde se seleccionará al representante español en Eurovisión.

En 2026 se cumplirán 50 años desde que su abuelo ganó el Festival de Benidorm con su canción ‘Si yo fuera él’, ¿qué sensaciones le genera?

Me siento muy orgulloso de la familia que tengo y siento que participar en el Benidorm Fest 50 años después de que mi abuelo lo ganara es una hermosa coincidencia, es muy loco todo y me han dejado el listón bastante alto [hay un brillo especial en sus ojos mientras habla de su abuelo].

Muchos le hemos conocido por su interpretación en la serie de Luis Miguel, ¿cómo lleva el proceso de intentar despegarse de ese personaje?

Es bastante complicado ya que la gente hasta el día de hoy me suele reconocer por la serie. Tampoco es que quiera despegarme, disfruto recordando cómo empezó todo, pero sí es verdad que me gustaría centrarme más en que la gente conozca esta nueva etapa de Izan, que me reconozcan ya por quién soy y por mi música.

Izan Llunas: "Mi abuelo y mi padre me han dejado el listón bastante alto" / Sergio G. Cañizares

¿De qué se trata esta nueva etapa de Izan?

Desde que empecé mi carrera siempre me he estado preparando con clases de canto y ahora hace algunos años estoy con clases de guitarra. Estoy tratando de encontrarme a mí mismo, de encontrar con qué me siento a gusto en la música, lo cual es un proceso bastante difícil para un artista. Sobre todo, porque soy fan de casi todos los géneros musicales.

¿Hay algún género con el que se sienta mejor o algún músico con quien se identifique más?

Me gusta mucho el pop latino. Tengo varios ídolos en la música... Bruno Mars, Alejandro Sanz, Abraham Mateo... También me encanta Justin Bieber. Me gusta mucho Luis Miguel [confiesa entre risas] aunque quiera despegarme un poco de él, no puedo negar que me encanta su música.

¿Logró conocerlo?

Una vez me lo quisieron presentar, pero fue en las fechas en las que estaba a punto de estrenarse la serie y en ese momento era todo tan caótico y tan rápido que no nos dio tiempo... Queda pendiente. Yo creo que algún día lo conoceré.

Volviendo al Benidorm Fest, ¿cómo se siente con la posibilidad que tendrá de representar a Eivissa en un evento tan importante?

Tanto para mí como para Eivissa esto es algo único, porque es la primera vez que un ibicenco nacido y criado aquí va a presentarse en el Benidorm Fest. Estoy muy feliz de representar a mi isla, quiero llevar la bandera de Eivissa a todos lados conmigo. A mí me gustaría que la gente de fuera reconozca la isla no sólo por las fiestas, que obviamente están y son increíbles... pero yo quiero enseñar la otra cara de Eivissa, todo el talento que hay, la cultura, los sitios increíbles, la gastronomía.

¿Cómo lleva el hecho de que su abuelo ganara en 1976 y que su padre quedara en sexto lugar en Eurovisión 1997? ¿Le pesa?

Más que pesarme, me impulsa, porque nada mejor que tener a familiares como mi padre y mi abuelo, que han hecho un recorrido tan grande. Ellos me ayudan, me aconsejan, siempre están presentes en mi carrera.

¿Cómo se está preparando? ¿Puede adelantarnos algún detalle sobre la canción?

Tengo un equipo increíble por el que doy gracias todos los días y con ellos ya estamos preparando todo lo que se viene. Lo único que puedo decir sobre la canción, que se presentará oficialmente el 18 de diciembre próximo, es que es algo totalmente distinto a lo que llevo haciendo musicalmente hasta el día de hoy, es algo nuevo. Una pista: me van a ver moverme bastante por todo el escenario.

Izan Llunas: "La canción del Benidorm Fest es algo distinto a lo que llevo haciendo" / Sergio G. Cañizares

¿Qué opinión tiene sobre el resto de los participantes?

Sinceramente, a pesar de lo poco que he convivido con ellos, creo que son todos increíbles. No sólo musicalmente hablando sino también como personas. Y por lo que he visto, sé que me lo van a poner difícil.

El reglamento del festival permite, con algunos reparos, la participación de artistas que no sean españoles ni cuenten con residencia en el país, ¿le parece correcto?

Creo que con que al final del día haya alguien que represente a España, está muy bien... estoy totalmente de acuerdo con que venga gente de otros sitios. En Latinoamérica, donde estuve viviendo y trabajando, la gente siempre me ha apoyado, y yo los amo y los extraño muchísimo.

Considerando sus años de experiencia a pesar de su corta edad, ¿qué mensaje le gustaría transmitirle a quienes se están iniciando en el camino de la música?

Que sean únicos, que trabajen y confíen totalmente en el proceso, en sí mismos. Al final del día lo importante es disfrutar de cada paso como si fuera el último, porque yo no creo que los artistas tengan un techo, se trata siempre de un proceso.