Folclore
La colla de Balansat exhibe el 'ball pagès' en Gandía
El grupo folclórico ha participado en un intercambio cultural con el Grup de Danses La Delicà
La colla de Balansat ha participado estos días en un intercambio cultural con el Grup de Danses La Delicà de Gandía, un fin de semana «lleno de música y bailes tradicionales ibicencos y valencianos», según explican los anfitriones.
Los dos grupos folclóricos actuaron en los jardines de la Casa de Cultura de la Marquesa. Pero antes de eso, los alrededor de 50 participantes en el intercambio protagonizaron un pasacalles para mostrar la música y los trajes.
Los ibicencos combinaron sus actuaciones con explicaciones sobre los orígenes y la indumentaria tradicional. Tras la actuación de La Delicà, los anfitriones regalaron a sus invitados la interpretación de una canción ibicenca acompañados por la rondalla La Comarcal. Todo ello antes de cantar juntos, para sorpresa de los ibicencos, el 'Anàrem a Sant Miquel'.
