Dominical. Gastronomía de Guerra
Pastina: la reconfortante sopa italiana que calienta el cuerpo y el alma
Cómo preparar la deliciosa pastina italiana, ‘comfort food’ para el frío
Cuando empieza el frío necesitamos platos que nos calienten el cuerpo. Si, además, nos calientan también el alma y el corazón, esa receta quedará grabada a fuego en nuestro recetario emocional. La pastina, de Italia, es uno de esos platos sin los que, una vez los conoces y los preparas, puedes vivir. Recetas hay tantas como casas. El nombre lo toma de la pasta, pequeña, que se cuece en el caldo: orzo, principalmente, pero también lágrimas, conchitas, estrellas, letras…
Pasta pequeñita. La técnica es muy sencilla, consiste en hacer un pequeño puré con verduras (principalmente zanahoria, ajo, cebolla, apio, puerro…) que varían en función de la casa, agregarle caldo, cocer la pasta y servir con queso parmesano. Esto último va a gustos, hay quien quiere una sopa ligera mientras que otros, entre la pasta y el queso, disfrutan como locos con una masa que casi se puede cortar con cuchillo. Como se quiera. Como se guste. Como a cada uno le haga sentir bien. Porque eso, precisamente eso, sentir que todo se calma, que todo está bien, que todo pasará, es lo que pretende la pastina.
Ingredientes (para 3 personas):
-1 litro de caldo de pollo o verduras (0,95€)
-1 cebolla (0,54€)
-1 rama de apio (0,6€)
-5 ajos (0,4€)
-1 puerro (1,18€)
-3 zanahorias (0,69€)
-aceite de oliva y sal
-parmesano al gusto (3,34€)
-1 hoja de laurel
-1 vaso de agua
Precio: 7,7€ (2,6€ por persona)
Preparación
—En un poco de aceite de oliva, sofreír los ajos enteros y todas las demás verduras (apio, puerro, cebolla y zanahoria) picados muy pequeñitos. Agregar un pellizco de sal y la hoja de laurel.
—Sofreír a fuego lento hasta que la cebolla esté transparente y las verduras tengan un tono ligeramente tostado.
—Cubrir con agua y cocer durante diez minutos. Pasado este tiempo, retirar el laurel y triturar con la batidora hasta que quede un puré muy fino.
—Agregar el caldo, integrar bien el puré y, cuando rompa a hervir, añadir la pasta. Cocer el tiempo que indique el fabricante a fuego medio, removiendo de vez en cuando porque puede pegarse.
—Servir en el plato y rallar parmesano al gusto por encima.
El toque gourmet
Dejar infusionar unas hojas de albahaca fresca durante unos minutos antes de servir.
Suscríbete para seguir leyendo
- Usaban coches de lujo para traficar con drogas en Ibiza: todos a la cárcel y más de 21 millones en multas
- Las cámaras de seguridad desvelan por qué cayó al vacío el paciente que murió en el hospital de Ibiza
- Fallece un hombre tras precipitarse al 'parking' en el hospital de Ibiza
- ¿Quién era el hombre fallecido al precipitarse al 'parking' del hospital de Ibiza?
- Unos encapuchados maniatan y golpean a una mujer mayor en Sant Antoni para robarle las joyas
- La finca con más caballos de Ibiza: en venta por 43,5 millones de euros
- Las chicas del San Vicente de Paul de Ibiza se reúnen 50 años después
- Un huésped roba en seis hoteles de Ibiza en 48 horas y se lleva 38.000 euros y joyas